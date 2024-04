Rafforzamento ICQRF, firmato decreto. Lollobrigida: Per Governo Meloni protezione agroalimentare italiano è priorità

Lo ha reso noto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

“Più forze vorrà dire più controlli, anche alle frontiere. Non è infatti accettabile che sia permesso l’arrivo di prodotti da Paesi terzi, che non applicano gli stessi criteri di produzione, tutela della qualità e dei diritti che gli europei sono chiamati a rispettare.

Avanti così, lavorando costantemente per affrontare al meglio le sfide dei nostri tempi e continuare ad essere un modello in tutta Europa per quanto riguarda la sicurezza alimentare”.

INTERVISTA AL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

Sicurezza agroalimentare: l’Europa adotti il modello dell’Italia. Lollobrigida ad Agriumbria: Made in Italy il più controllato al mondo