No al Nutriscore, politiche europee che vedano l’Italia protagonista delle decisioni e non passiva. Il Commissario? Fondamentale un dialogo per l’interesse nazionale. Il Ministro Lollobrigida sull’UE

ROMA – Nelle conclusioni del Consiglio europeo straordinario, che si è svolto nei giorni scorsi a Bruxelles, si legge che «Un settore agricolo competitivo, sostenibile e resiliente rappresenta un interesse strategico fondamentale per l’Unione europea». Questo passaggio è da spunto al Ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida per fare un ragionamento allargato sull’importanza di politiche comunitarie a sostegno del settore primario.

“Un passaggio fondamentante che deve diventare un punto di partenza della prossima legislatura dove auspichiamo un Europa diversa, più realista e pragmatica e meno ideologica. L’obiettivo del Governo Meloni resta quello che abbiamo portato avanti in questi 18 mesi, ossia, proteggere il nostro modello di sviluppo, prima culturale poi economico e sociale, ricollegare in maniera corretta il rapporto tra agricoltore, primo ambientalista del pianeta, e l’ambiente. Restituire il giusto reddito all’agricoltore. L’Italia vuole essere protagonista delle politiche europee. Spetta all’Unione Europea cambiare rotta e prospettive, riconsiderare alcuni passaggi della Politica agricola comune e perseguire la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare, puntando sulla qualità, l’identità e le tradizioni che esprimono e producono i nostri territori”.

Per esempio a partire dal tema del Nutriscore e delle etichette legate ai cibi.

“Abbiamo grande sintonia con il mondo degli agricoltori, dei produttori italiani. Siamo una nazione di produttori e di trasformatori. Non facciamo ragionamenti tesi a chiuderci, facciamo ragionamenti tesi ad aprirci. Quello che vogliamo è la trasparenza: etichette non condizionanti come il Nutriscore, ma che informino nel dettaglio, dando la possibilità alle persone di scegliere che cosa comprare. Questo è il nostro obiettivo e questo è l’ambito con cui ci muoviamo. Abbiamo aumentato in maniera esponenziale i controlli nei nostri porti grazie alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, all’ICQRF. Il problema è che in Europa entrano merci da Paesi Terzi, spesso vengono etichettate o trasformate e noi compriamo merci che non sono riferibili ai disciplinari di produzione e alla qualità che l’Europa tutta e in particolare in Italia esprimano. La concorrenza avviene sul prezzo e non sulla qualità”.

Un mandato che ha raggiunto 18 mesi, quello dell’attuale ministro dell’agricoltura, tempo ideale per tracciare un bilancio.

In 18 mesi abbiamo portato gran parte delle nazioni europee a condividere il principio dai Trattati di Roma. Ad oggi purtroppo alcune nazioni nell’ambito dell’Unione non hanno espresso la stessa nostra volontà di proseguire le cose utili e si sono rivolte a irrigidire le regole verso i cittadini europei rendendo paradossalmente le nostre imprese meno concorrenziali quindi limitando l’auspicio alla prosperità. Per noi è coerente la scelta di un’Europa che condivida scelte e strategie. L’Europa ha dimostrato forti limiti nell’azione di politica estera, in particolare durante i prodromi dell’aggressione della Russia all’Ucraina, ha dimostrato debolezza sulle vicende migratorie e nel non rendersi conto che stavamo depauperando il nostro continente con regole troppo rigide sulla produzione energetica, pensando di poterla comprare a basso costo. Vogliamo un’Europa più forte secondo quelli che erano i propositi dei padri fondatori e che è codificata esattamente nei Trattati di Roma”.

Circa il Commissario europeo, nette le parole del Ministro Lollobrigida.

“Ursula von der Leyen ora rappresenta l’Europa e quindi un Governo serio si rapporta con lei per risolvere i problemi del suo popolo. Credo che Giorgia Meloni in questo abbia stravinto perché è riuscita a diventare interlocutore privilegiato della Commissione europea su temi come l’immigrazione, l’economia e l’agricoltura. Le procedure che portano all’elezione o la nomina di un commissario sono procedure farraginose. Per quanto ci riguarda solleciteremo sulla base dell’interesse nazionale italiano che è l’unica cosa che ci guida”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it