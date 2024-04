Non mi ricandido. Paolo De Castro : Un onore combattere per tutela Made in Italy, ora nuove sfide sempre a fianco dell’agricoltura italiana

ROMA – “Un grande in bocca a lupo a Stefano Bonaccini per la sua candidatura alle Elezioni Europee 2024. Termina qui la mia avventura al Parlamento Europeo”.

Inizia così il messaggio di Paolo De Castro sui propri profili social, che ufficializza la sua non ricandidatura per le europee”.

“ E’ stato un onore combattere per la difesa della nostra agricoltura del nostro agroalimentare del nostro Made in Italy. La mia attività di tutela di questo straordinario settore tuttavia non finirà con i miei tre mandati da europarlamentare; sono pronto ad impegnarmi in nuove sfide professionali al fianco del settore e a tutela degli interessi del sistema Italia”.

