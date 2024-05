Macfrut chiude con 56mila presenze (+13% rispetto al 2023). Appuntamento a Il Cairo per settembre

RIMINI – L’entusiasmo degli espositori conferma Macfrut evento internazionale della filiera ortofrutticola. Nel corso della tre giorni al Rimini Expo Centre sono stati 56.200 gli ingressi nei padiglioni fieristici con una crescita delle presenze del 13% rispetto allo scorso anno.

Si tratta dell’edizione più entusiasmante di sempre, chiaro indizio di dinamismo degli operatori e di fiducia verso il futuro. Tanti sono gli elementi di soddisfazione di questo appuntamento che ha registrato una crescita più accentuata il primo giorno di fiera: un altissimo livello qualitativo dei visitatori, operatori e buyer esteri sempre più presenti, anche per la maggiore attrattività della produzione italiana, ed eventi di caratura scientifica con i massimi esperti mondiali.

“Vorrei fare mia l’osservazione che mi ha fatto un espositore nel corso della manifestazione, secondo il quale Macfrut è divenuto un evento imprescindibile per capire in quale direzione va il settore – afferma il Presidente di Macfrut Renzo Piraccini – Ecco, è questo l’obiettivo che ci siamo dati e la consapevolezza che gli espositori l’abbiano compreso ci dice che stiamo andando nella giusta direzione. È il gioco di squadra di un’intera filiera che vince in Macfrut come conferma il successo di questa edizione. Per noi, questo traguardo, è il punto di partenza verso nuove sfide, consapevoli che il nostro Paese merita un evento di respiro internazionale. E proprio per questo già da domani saremo al lavoro per un’edizione 2025 ancora più ricca e internazionale”.

Arrivederci a Macfrut 2025 in programma dal 7 al 9 maggio, la cui presentazione avverrà mercoledì 11 settembre a Il Cairo.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it