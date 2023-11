Irrigazione sostenibile ed efficiente: la Spagna vara investimento pubblico-privato da 745 milioni di euro

ROMA – Con un contributo pubblico di 543 milioni di euro, il ministro spagnolo sottolinea che questi investimenti sono fondamentali per l’irrigazione e l’agricoltura moderna, ma anche per garantire il futuro delle aree rurali.

Il ministro apprezza il coinvolgimento delle comunità irrigue, che contribuiranno con oltre 202,57 milioni di euro, un esempio di buona collaborazione tra amministrazione e irrigatori

Sostiene la necessità di un’irrigazione sostenibile ed efficiente per rispondere alla doppia sfida di aumentare la produzione alimentare per una popolazione in crescita e affrontare il cambiamento climatico.

Il ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, Luis Planas, ha ribadito oggi che la modernizzazione dell’irrigazione avrà ancora una volta un carattere preferenziale nella politica agricola del governo nella nuova legislatura, perché l’irrigazione sostenibile è alla base del presente e del futuro delle produzioni agricole . Il Ministero e la Società Commerciale Statale per le Infrastrutture Agrarie (Seiasa) hanno firmato oggi tre accordi di collaborazione che comporteranno la mobilitazione di un investimento pubblico-privato di 745,40 milioni di euro in 11 comunità autonome.

Planas ha sottolineato che questi investimenti sono fondamentali per promuovere un’irrigazione sostenibile, efficiente e moderna, che è un pilastro fondamentale del sistema agroalimentare spagnolo, ma anche per garantire il futuro delle aree rurali.

Ha ricordato che il Ministero è immerso nel volume di investimenti nella modernizzazione dell’irrigazione più ambizioso della storia, con un volume che supererà i 2.344 milioni di euro tra il 2022 e il 2027. Ciò significa moltiplicare per tre la media annuale degli investimenti degli ultimi due decenni. In totale, l’irrigazione di 700.000 ettari di colture sarà modernizzata e andrà a beneficio di circa 20.000 agricoltori. Questi investimenti si completano con le opere previste dal Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica per un valore di 5.000 milioni di euro.

ACCORDI

Due dei tre accordi firmati dal ministro e dal presidente di Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero, si inquadrano nel Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (PRTR), e beneficiano quindi di finanziamenti provenienti dai fondi europei di Next Generation.

Il primo di essi è un addendum alla seconda fase del piano di miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità dell’irrigazione del PRTR che mobiliterà un investimento di 259,69 milioni di euro, di cui 207,75 milioni provenienti da fondi pubblici e 51,94 milioni per l’irrigazione. comunità irrigue. Questo pacchetto comprende nove nuove azioni (due in Andalusia, Castilla y León ed Estremadura e una in Aragona, Comunità Valenciana e Regione di Murcia) e il completamento di altre 6 azioni di modernizzazione globale (Andalusia, Aragona, Catalogna, La Rioja, Regione di Murcia e le Isole Canarie).

Il secondo accordo consentirà l’attuazione della terza fase del piano di ammodernamento dell’irrigazione PRTR, che è dotato di 371,43 milioni di euro per finanziare nuove azioni. Il contributo statale ammonta a 260 milioni di euro, mentre gli utenti irrigui investiranno 111,43 milioni. I progetti da realizzare in questa terza fase si trovano nelle comunità autonome di Andalusia (4), Aragona (4), Castilla y León (2) e Catalogna (2).

Il terzo accordo firmato è un addendum alla convenzione per realizzare opere di ammodernamento e consolidamento dell’irrigazione dichiarate di interesse generale, finanziate con fondi ordinari del ministero (60 milioni) e cofinanziate dal Fondo europeo agrario per lo sviluppo rurale (FEASR). ) per 15,10 milioni di euro e dalle comunità irrigue (39,2 milioni). Il Ministro ha sottolineato che questo finanziamento con fondi comunitari e l’inclusione del programma nel Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) dimostra il sostegno dell’UE alla modernizzazione dell’irrigazione.

L’investimento totale previsto in questo addendum è di 114,28 milioni di euro, di cui 99,28 milioni corrispondono a nuovi interventi e 15 ad un piano di riparazione delle infrastrutture già eseguito. Le sei nuove azioni si trovano in Andalusia (2), Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura e La Rioja.

Alla cerimonia della firma erano presenti i rappresentanti della Federazione nazionale delle comunità irrigue (Fenacore) e 34 comunità coinvolte nelle azioni previste, alle quali il ministro li ha ringraziati per lo sforzo compiuto per partecipare a questo ambizioso programma di investimenti, da lui fissato. come un buon esempio di collaborazione pubblico-privato.

LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ

Il ministro ha ricordato l’importanza dell’irrigazione nel sistema produttivo agricolo della Spagna, che nel 2022 contava una superficie irrigata di 3.771.000 ettari e, pur rappresentando solo il 23% del totale delle terre coltivate, in essi rappresenta il 65% del valore totale delle piante si ottiene la produzione. Grazie ai sistemi di irrigazione, ha sottolineato Planas, il valore della produzione agricola spagnola è cresciuto del 60% in questo secolo.

Oltre a fornire maggiore redditività e produttività alla produzione alimentare, l’irrigazione comporta anche importanti benefici sociali, poiché i processi di produzione, trasformazione e commercializzazione generano tre volte più posti di lavoro rispetto a quelli delle colture secche, il che favorisce l’insediamento della popolazione nelle aree rurali e l’equilibrio territoriale.

Il ministro ha sottolineato che l’irrigazione sostenibile è assolutamente essenziale per affrontare la doppia sfida di fornire cibo sufficiente a una popolazione in crescita con minori risorse idriche naturali a causa del cambiamento climatico. Per questo motivo, l’impegno di ammodernamento promosso dal ministero prevede anche un miglioramento dell’efficienza idrica. I lavori previsti consentiranno un risparmio di almeno il 10% del volume di acqua attualmente utilizzata, ma anche un migliore utilizzo con sistemi di precisione e l’inserimento di nuove tecnologie. Il ministro ha ricordato che il 56% dell’irrigazione viene già effettuata tramite il sistema a goccia, che è più efficiente. È previsto anche l’utilizzo di acque non convenzionali, come acqua depurata e desalinizzata.

