PAC per la Spagna. Ministro Planas: garantisce reddito dignitoso ai produttori e non è un fondo di compensazione territoriale

ROMA – Il ministro spagnolo Lui Planas afferma che il governo spagnolo sta facendo il suo lavoro affinché il settore agroalimentare continui a occupare posizioni di leadership nell’UE e nel commercio internazionale.

Sottolinea che il Piano Strategico per l’applicazione della PAC in Spagna, frutto del consenso delle comunità autonome e del settore, è molto adattato alle particolarità produttive del paese

Oltre agli aiuti al reddito e alla produzione, la nuova PAC – più equa, più sociale e più sostenibile – incoraggia il ricambio generazionale e l’inserimento delle donne nel settore agricolo

Planas ricorda che, durante questi anni di governo progressista, il settore agricolo ha beneficiato dei fondi Next Generation e di un aumento del bilancio per le assicurazioni agricole, oltre a numerose misure fiscali e aiuti di Stato straordinari.

Il Ministro dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, Luis Planas, ha indicato che la Politica Agricola Comune (PAC) è uno dei principali strumenti di cui dispone il settore primario per il suo sviluppo. La PAC getta le basi per garantire un reddito dignitoso ai produttori che ne hanno bisogno, ha affermato il ministro, sottolineando che il finanziamento per la Spagna di questa politica per il periodo 2021-2027 è rimasto a 47.724 milioni di euro, nonostante l’uscita del Regno Unito dalla l’Unione Europea (UE).

Il ministro ha chiarito che i pagamenti degli aiuti diretti “non sono fondi di compensazione territoriale”, ma vengono versati ad agricoltori, allevatori e aziende agricole con l’obiettivo di produrre cibo sicuro, di qualità, accessibile e alla portata di tutti. A questo proposito, ha sottolineato che questa PAC è quella che dedica la maggior parte dei fondi al mantenimento del reddito dei produttori, attraverso gli aiuti al reddito di base, che rappresentano il 61% del budget degli aiuti diretti (circa 2.934 milioni di euro).

Come ha affermato, “questo governo continuerà a sostenere il lavoro degli agricoltori, degli allevatori, dei pescatori” e per farlo “si impegna nella cooperazione con le comunità autonome”, poiché siamo di fronte ad una grande opportunità per il futuro. Il Ministro ha ribadito l’impegno permanente del Governo al dialogo. “Lavoreremo insieme a chiunque voglia collaborare”, ha sottolineato.

Allo stesso modo, Luis Planas ha sottolineato che il Governo spagnolo sta facendo il suo lavoro con e per il settore agroalimentare, affinché continui a occupare posizioni di leadership nell’Unione Europea e nel commercio internazionale, e continui ad essere una fonte di ricchezza e occupazione.

Luis Planas è intervenuto oggi nella Plenaria del Senato per riferire sull’impatto degli aiuti della PAC sul settore agricolo, risultato dell’accordo e dell’impegno del Ministero e delle comunità autonome dopo un processo di partecipazione aperto e trasparente al quale hanno collaborato con le organizzazioni agricole , cooperative ed enti ambientali e rurali.

Durante il suo intervento, Planas ha ribadito che la Spagna disporrà di 47.724 milioni di euro di aiuti della PAC in questo periodo, un finanziamento leggermente superiore, lo 0,18% in più, rispetto al periodo precedente, in un contesto di riduzione del quadro finanziario comunitario pluriennale, a causa alla Brexit.

Ha inoltre sottolineato che il Piano Strategico per l’applicazione della PAC in Spagna, uno dei primi ad essere approvato dalla Commissione Europea, è molto adattato alle particolarità produttive del paese. Grazie a ciò, nel primo anno di applicazione della PAC tutte le domande presentate (più di 622.000) sono state trattate e gli anticipi vengono versati entro il termine stabilito dalle comunità autonome che lo hanno deciso.

Fino al 12 novembre sono stati versati 1.750 milioni di euro. In questo modo, e una volta pagato il saldo residuo, agricoltori e allevatori riceveranno fino al 30 giugno 2024 i 4.875 milioni di euro stanziati per i pagamenti diretti per la campagna 2023.

Tutto ciò, ha sottolineato Planas, in un contesto avverso come quello della siccità e delle conseguenze economiche dell’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia, la maggior parte degli agricoltori e allevatori spagnoli hanno abbracciato i nuovi eco-regimi, che dispongono di un budget di 1.107 milioni di euro. In questo senso, ha assicurato che la concezione di queste pratiche è stata adeguata, affinché la Spagna non perdesse un solo euro del suo bilancio.

UNA PAC PIÙ GIUSTA E SOSTENIBILE

Con l’obiettivo di applicare una PAC più equa, Planas ha spiegato che, per la prima volta in Spagna, è stato istituito un pagamento ridistributivo pari al 10% del bilancio degli aiuti diretti, che viene ridistribuito dalle grandi aziende agricole, che non necessitano di sostegno. poiché beneficiano della loro economia di scala, nei confronti delle medie e piccole imprese.

La nuova PAC prevede una riduzione progressiva degli aiuti partendo da 60.000 euro e limitandoli a 100.000 euro, ad eccezione delle aziende agricole che generano occupazione e che possono detrarre le spese salariali, anche se in nessun caso potranno addebitare più di 200.000 euro.

In relazione alla sostenibilità, ha indicato che la grande novità dei piani strategici europei risiede nell’obbligo di dedicare almeno il 23% del budget per gli aiuti diretti ai nuovi eco- regimi . La progettazione di queste pratiche in Spagna ha cercato di favorire l’accettazione della maggioranza da parte dei produttori. Planas ha assicurato che la buona accoglienza generale, tre su quattro lo hanno richiesto, rappresenta un progresso verso il consolidamento di queste pratiche, che permettono di ridurre l’erosione dei suoli agricoli, aumentare il contenuto di carbonio, trattenere meglio l’acqua e risparmiare sul consumo di fertilizzanti.

D’altra parte, il ministro ha ricordato che durante i negoziati sulla PAC la Spagna è riuscita anche a mantenere gli aiuti associati per i settori più vulnerabili. La Spagna ha stanziato 677 milioni di euro per questi aiuti, il budget massimo consentito dalla normativa comunitaria.

SUPPORTO DELLA PAC PER DONNE E GIOVANI

Oltre agli aiuti al reddito e alla produzione, il ministro ha apprezzato il sostegno della PAC per promuovere il ricambio generazionale e l’inserimento delle donne nelle attività agricole, che sono stati elementi prioritari nella concezione del Piano strategico spagnolo. Nel complesso, la nuova PAC stanzia 220 milioni di euro all’anno per il ricambio generazionale, il che rappresenta un aumento del 50% del budget.

Planas è orgoglioso che la Spagna sia riuscita a garantire che la nuova PAC incorpori la prospettiva di genere come uno dei suoi obiettivi specifici. In questo primo anno di applicazione della nuova Pac è stata introdotta una misura specifica per le donne che riceveranno il 15% in più dell’indennità integrativa per i giovani.

Inoltre, il ministro ha apprezzato le diverse iniziative lanciate per sostenere il settore agricolo, come la riforma della legge sulla catena alimentare, che consente un rapporto più equo tra i diversi anelli e ha permesso agli agricoltori di aumentare il proprio reddito attraverso il prezzo che ricevono per la vendita dei loro prodotti.

Ha fatto riferimento anche al pacchetto di aiuti straordinari promosso dal Governo a sostegno degli agricoltori e degli allevatori, per un importo complessivo di 1.380 milioni di euro, per far fronte alle difficoltà derivate dalla guerra in Ucraina e dalla siccità. Si tratta di uno sforzo di bilancio senza precedenti che dimostra l’impegno e il chiaro impegno di questo governo nei confronti del settore agricolo.

Ha aggiunto che, durante questi anni di governo progressista, il settore agricolo ha beneficiato anche dei fondi Next Generation dell’Unione Europea, con particolare attenzione alla modernizzazione dell’irrigazione, nonché all’aumento del budget destinato a finanziare l’assicurazione agricola. e numerose misure fiscali.

Il ministro ha ribadito la particolare attenzione che il suo dicastero presta alla salute del patrimonio zootecnico spagnolo, al quale stanzia ogni anno 65,4 milioni di euro. Grazie a questo sforzo, la Spagna ha uno status sanitario che consente l’accesso ai principali mercati di esportazione.

