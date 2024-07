Von der Leyen, Gli auguri di Cai Agromec, Ci aspettiamo maggiore attenzione rispetto al passato

ROMA – Anche da Cai Agromec, la principale organizzazione italiana di agromeccanici, giungono le congratulazioni a Ursula von der Leyen per la sua rielezione a presidente della Commissione Ue.

«Ci congratuliamo con la rieletta presidente – commenta Gianni Dalla Bernardina, presidente Cai Agromec -per la rinnovata fiducia che ha ottenuto a livello europeo. Ora, auspichiamo che per i prossimi cinque anni ci sia, da parte sua e più in generale dell’Europa, un’attenzione maggiore alle problematiche e alle dinamiche del mondo agricolo e produttivo, in misura maggiore rispetto al passato. Ne va, del resto, del futuro stesso dell’agricoltura».

