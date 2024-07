A Cerignola (Fg) maxi sequestro di passata di pomodoro senza etichetta d’origine

FOGGIA – “Un plauso ai Carabinieri del Nucleo Forestale in forza al Gruppo di Foggia e agli Ispettori dell’ICQRF Puglia e Basilicata che hanno sequestrato 176.000 barattoli di passata di pomodoro, risultati privi di etichettatura e di certificato di provenienza, a Cerignola, in Puglia”.

Lo dice il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando l’operazione congiunta tra Cufa e ICQRF che ha portato alla scoperta di un deposito di barattoli di passata di pomodoro irregolari, dal valore commerciale di circa 265mila euro.

“Grazie alla loro attività, il carico è stato sequestrato poco prima che fosse messo in commercio. L’Italia è la Nazione che fa più controlli ed è incessante l’impegno del Governo Meloni per combattere ogni irregolarità, come dimostrano anche i provvedimenti per rafforzare i controlli nell’agroalimentare inseriti nel Dl Agricoltura. I prodotti italiani sono riconosciuti come i migliori dal punto di vista della qualità. A questo non rinunceremo mai”.

