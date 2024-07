Deviango: nelle Marche la storia del Sangiovese vinificato in bianco. Carloni (ComAgri), così si valorizza il territorio

Inoltre, il terroir unico di Montelparo offre condizioni climatiche e geologiche ideali per la coltivazione della vite, conferendo al vino Deviango caratteristiche distintive che lo differenziano sul mercato. La crescente attenzione dei consumatori verso prodotti autentici e di alta qualità favorisce ulteriormente il successo di vini come il Deviango.

L’impegno continuo in ricerca e sviluppo da parte dei produttori assicura che il Deviango possa adattarsi alle nuove tendenze e preferenze dei consumatori, mantenendo sempre un alto livello di eccellenza. L’adozione di pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente rafforza ulteriormente il suo appeal, in un contesto globale sempre più attento alle tematiche ecologiche.

Infine, il supporto della comunità locale e l’entusiasmo degli appassionati di vino contribuiscono a creare una rete solida e affiatata, che sostiene e promuove il Deviango sia a livello locale che internazionale. Con questi pilastri, il vino Deviango ha tutte le carte in regola per un futuro radioso e di successo. L’idea nasce dall’unione di quattro amici, titolari delle omonime cantine, nelle persone di Marco Di Ruscio per la Cantina Di Ruscio, Nico Speranza per la Cantina Vittorini, Roberto Geminiani per la cantina Geminiani e Gabriele Vitali per la cantina Casale Vitali, coordinati dall’enologo Matteo Lupi.

Nella splendida terrazza fermata di montelparo sono intervenuti tra gli altri anche On. Mirco Carloni Presidente della Commissione agricoltura della Camera dei Deputati che ha ricordato: “Questo straordinario vino ha conquistato i cuori e i palati di molti, grazie alla sua qualità eccelsa e ai suoi sapori inconfondibili. Ogni bottiglia di Deviango racconta una storia di passione, dedizione e maestria vinicola, portando con sé l’essenza del territorio da cui proviene. Il successo del vino Deviango non è solo un traguardo, ma un punto di partenza per continuare a esplorare e valorizzare la ricchezza enologica che ci circonda. Il merito dei “deviango boys” è quello di stare uniti verso una innovazione che ha saputo valorizzare la tradizione.”