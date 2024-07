Arrivano i Commissari UE. Vrecionova agricoltura e Decaro Ambiente. Cia, Buon lavoro a entrambi

ROMA – Le congratulazioni di Cia-Agricoltori Italiani ai componenti delle nuove Commissioni del Parlamento Ue, che si sono costituite oggi. In particolare, il presidente nazionale Cristiano Fini si complimenta e augura buon lavoro ad Antonio Decaro e a Veronika Vrecionova, eletti rispettivamente presidente della Commissione Ambiente e presidente della Commissione Agricoltura.

“Ora l’augurio è che il settore torni davvero a essere uno dei pilastri dell’Europa con un Green Deal costruito finalmente con, e non contro, gli agricoltori -afferma Fini-. Cia è pronta a collaborare con la Comagri e la Comenvi per accompagnare le aziende nella transizione verde, ma costruendo insieme politiche e strumenti incentivanti per il comparto, per affrontare le sfide globali, come quella climatica, e garantire maggiore sostenibilità ambientale senza compromettere produttività agricola e sicurezza alimentare”.

