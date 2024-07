Chianti Classico. Dievole e Lamborghini insieme per offrire esperienze esclusive

Castelnuovo Berardenga (SIENA) – Dievole, tenuta leader in campo enologico e nell’ospitalità d’autore in Chianti Classico, e Lamborghini, icona nel mondo delle auto di lusso, hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire alla propria clientela una serie di esperienze speciali. Primo atto di questa partnership, della durata di 2 anni, sarà la presenza presso il Dievole Wine Resort di Castelnuovo Berardenga di una Lamborghini Urus che, fino al 28 luglio, sarà il mezzo riservato ad un numero ristretto di invitati e ospiti per un giro nel Chianti Classico.

Dievole Wine Resort è la base perfetta per partire alla scoperta di città d’arte come Siena e Firenze, degli affascinanti borghi toscani e delle morbide colline del Chianti Classico a bordo di una Lamborghini Urus, concepita per unire l’anima di un’auto di lusso supersportiva con le funzionalità pratiche di un SUV. La scelta ideale per affrontare la panoramiche strade che si snodano fra le vigne e godersi scorci mozzafiato, fatti di paesaggi iconici punteggiati di cipressi, olivi, vigneti, pievi e borghi medievali.

La collaborazione tra i due brand proseguirà attraverso altre iniziative, tra cui l’omaggio a ospiti selezionati del vino di Dievole con packaging limited edition, ma anche eventi presso il museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese o presso il Dievole Wine Resort. Inoltre, presso la cantina di Castelnuovo Berardenga, saranno riservati dei locker e degli spazi ad hoc ai clienti Lamborghini che vorranno custodire a Dievole il vino acquistato.

Grazie a questa partnership, che nasce dalla condivisione di valori affini come l’italianità, l’artigianalità e la storicità, le due aziende offriranno esperienze indimenticabili.

