Ritchie Bros. Italia, 6mila lotti venduti nel primo semestre 2024 (+11%)

CAORSO (PC) – Ritchie Bros. ha concluso la sua terza asta dell’anno a Caorso, confermando una forte domanda di mezzi usati in Italia durante la prima metà del 2024.

Le aste tenutesi a marzo, maggio e luglio hanno visto la vendita di quasi 6.000 lotti, segnando un aumento dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il numero di offerenti registrati è cresciuto dell’8%, con oltre 8.000 partecipanti provenienti da 74 Paesi.

L’incremento di partecipanti e mezzi disponibili ha portato a un significativo aumento dei compratori: rispetto al primo semestre del 2023, Ritchie Bros. ha registrato un incremento del 15% nel numero dei compratori, raggiungendo il record di 2.200 acquirenti. Sebbene gli italiani siano ancora i principali acquirenti, la domanda internazionale continua a stimolare la concorrenza. I principali Paesi compratori nel 2024 sono Italia, Polonia, Grecia, Romania e Paesi Bassi.

La forte richiesta di mezzi per l’agricoltura, l’edilizia e il trasporto ha generato quest’anno oltre 12 milioni di Euro solo nelle cinque categorie di mezzi più vendute a Caorso. Trattori agricoli e miniescavatori guidano le vendite, seguiti da sollevatori telescopici, escavatori cingolati (superiori ai 50 quintali) e piattaforme autocarrate. I dati riportati in questo articolo sono storici e destinati esclusivamente a scopi informativi, non sono da intendersi come indicatori di cifre o tendenze di vendita future.

Prossima asta online a Caorso

Ritchie Bros. annuncia la prossima asta a tempo online a Caorso (PC), con apertura delle offerte sabato 27 settembre e chiusura giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. Questa asta rappresenta un’importante opportunità per vendere i propri mezzi a una platea globale di clienti interessati. L’asta a tempo è un evento online automatizzato senza banditore, che consente agli offerenti di fare offerte in modo semplice e intuitivo tramite le modalità offerta rapida e offerta massima. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio italiano di Ritchie Bros. al numero +39 0523 818801.

Informazioni su Ritchie Bros

Fondata nel 1958 in Canada e quotata in borsa a New York e Toronto con il simbolo RB Global, Ritchie Bros. è leader mondiale nella gestione di mezzi industriali. Offrono soluzioni complete per la vendita e l’acquisto di macchine edili, agricole, per il sollevamento e i trasporti, operando in settori quali edilizia, trasporti, agricoltura, mining, oil & gas. Le piattaforme di vendita includono Ritchie Bros. Auctioneers, la più grande casa d’aste industriale al mondo, e Marketplace-E, una piattaforma online con prezzo di riserva che permette l’acquisto immediato o la negoziazione assistita.

La suite di soluzioni comprende anche Mascus, un portale di annunci leader in Europa nel settore dei macchinari industriali, e servizi aggiuntivi come Ritchie Bros. Financial Services per il finanziamento e Ritchie Bros. Logistics per il trasporto. In Italia dal 2004, organizzano 5 aste online all’anno a Caorso (PC), attirando oltre 2.500 clienti da tutto il mondo per ciascun evento.

Per ulteriori informazioni su Ritchie Bros., visita il sito rbauction.it

