Finish Strong, Start Stronger. Ritchie Bros. organizza 10 aste nel quarto trimestre

BREDA (PAESI BASSI) – Con l’approssimarsi della fine dell’anno, Ritchie Bros. presenta la campagna “Finish Strong, Start Stronger” , ideata per offrire alle aziende l’opportunità di massimizzare i ricavi dalla vendita dei propri mezzi entro la fine del 2024.

Questa iniziativa strategica rappresenta una soluzione vantaggiosa per le imprese, che vogliono rinnovare il proprio parco macchine, ottenere maggior liquidità e aumentare lo spazio libero a piazzale dedicato al deposito dei macchinari. Con un’ampia offerta di mezzi in perfette condizioni destinati a settori chiave come costruzioni, sollevamento, agricoltura e trasporti, la campagna mira a raggiungere un pubblico di compratori internazionale altamente interessato.

Ritchie Bros. offre soluzioni di vendita flessibili, che spaziano dalle aste senza riserva alla piattaforma Marketplace-E per le trattative private con i formati di vendita Fai un’offerta / Acquista ora, e garantisce performance di prezzo ottimali grazie alla propria rete globale di compratori e alla pluridecennale esperienza nella compravendita di mezzi industriali.

Dopo il grande successo della campagna “Super Settembre”, che ha registrato risultati notevoli con quasi 15.000 iscritti e oltre 13.100 lotti venduti in otto aste online (sei in Europa, una negli Emirati Arabi Uniti e una in Australia), Ritchie Bros. si prepara ora a chiudere l’anno con un calendario ricco di appuntamenti in tutto il mondo. Durante la campagna “Super Settembre”, l’azienda ha saputo attrarre una platea internazionale di clienti, con il 41% dei partecipanti proveniente da Paesi diversi rispetto a quello in cui si svolgeva l’asta, evidenziando la forza del brand nel connettere compratori e venditori a livello globale.

“Ritchie Bros. offre un’opportunità unica ai venditori per valorizzare al massimo il proprio parco mezzi. Come leader nelle settore delle aste senza riserva, ci impegniamo ad attirare compratori interessati da tutto il mondo alle nostre aste di novembre e dicembre. Grazie ad un servizio completo, accompagniamo i nostri clienti in ogni fase del processo, assicurando loro una gestione sicura e senza intoppi, dall’inizio alla conclusione della vendita.”, ha dichiarato Sam Wyant, presidente International Sales di Ritchie Bros.

Le prossime aste rappresentano un’opportunità ideale per compratori e venditori per chiudere l’anno al meglio, sfruttando la portata globale e le soluzioni d’asta leader di mercato offerte da Ritchie Bros.

– Regno Unito: 6 – 7 novembre

– Nuova Zelanda: 14 novembre

– Asta per il rinnovo della flotta nolo Plantforce (Regno Unito): 20 novembre

– Germania: 20 – 21 novembre

– Paesi Bassi: 27 – 28 novembre

– Australia: 27 – 28 novembre

– Spagna: 28 – 29 novembre

– Francia: 3 – 5 dicembre

– Italia: 5 – 6 dicembre

– Emirati Arabi Uniti: 10-11 dicembre

– Marketplace-E | Piattaforma online per le trattative private

Per maggiori informazioni su come vendere nelle aste di fine anno, visita rbauction.it/sell

