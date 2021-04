Ritchie Bros, 3.170 lotti venduti nella prima asta dell’anno. Ecco il calendario 2021 e come fare a partecipare

CAORSO – L’asta online di Ritchie Bros è un appuntamento imperdibile per chi compra e vende macchine edili, agricole, per il sollevamento, veicoli ed attrezzature.

La sede italiana di Caorso ha organizzato la prima asta del 2021 dal 13 al 19 marzo e ha registrato più di 2.490 offerenti da 86 Paesi. Oltre 3.170 sono i lotti venduti al miglior offerente, confermando una performance positiva dei prezzi in vendita per tutte le categorie di mezzi.

Chi sono e da dove vengono i compratori delle aste Ritchie Bros

Con il passaggio alle aste a tempo online, Ritchie Bros. ha visto un aumento costante di partecipanti all’asta provenienti da tutto il mondo: durante l’ultimo evento di Caorso l’azienda ha venduto mezzi a clienti in Canada, Vietnam, Nigeria, Australia e Ucraina. La classifica dei Paesi compratori è guidata dall’Italia, dove sono stati venduti oltre il 60% dei lotti, seguita da Polonia, Romania, Germania e Francia.

La partecipazione degli utilizzatori finali è aumentata: sempre più imprese edili ed aziende agricole, sia italiane sia straniere, scelgono il canale dell’asta per acquistare mezzi ed attrezzature.

I mezzi più richiesti all’asta di Caorso di marzo 2021

Il settore del sollevamento (telescopici, piattaforme aeree, carrelli elevatori e piattaforme autocarrate), le macchine mmt (in particolare mini escavatori, mini pale, pale gommate) e i mezzi e le attrezzature agricole sono i lotti più richiesti all’asta appena terminata in provincia di Piacenza.

Tra i mezzi “bestseller”:

Telescopico Manitou MRT2550 del 2017 venduto a 121.000 Euro venduto in Germania

Escavatore Caterpillar 336FLN del 2016 venduto a 131.000 Euro in Romania

Pala gommata Hitachi ZW220-6 del 2017 venduta a 66.000 Euro in Italia

Fendt Favorit 824 del 1999 venduto a 34.000 Euro in Germania

Telescopico Dieci Icarus 40.17 del 2021, nuovo, venduto a 68.000 Euro in Canada

I prezzi di vendita in crescita rispetto agli anni precedenti sono la conseguenza di una forte richiesta di mezzi usati e dell’incremento della partecipazione alle aste online. I lunghi tempi di consegna del nuovo e il blocco degli ordini spingono infatti le imprese ad approcciare nuovi canali di acquisto, come le aste.

I vantaggi per i clienti che partecipano all’asta

Il segreto del successo delle aste Ritchie Bros. è un mix di ingredienti collaudato nel tempo:

Una vasta scelta di macchinari tutti in pronta consegna;

Un sistema di offerte online facile da utilizzare e sicuro;

La possibilità di ispezionare e provare di persona i mezzi presso il piazzale di Caorso;

Un team con una forte esperienza nel settore a completa disposizione dei clienti.

Il calendario delle aste Ritchie Bros. nel 2021 in Italia

Nel 2021 Ritchie Bros. Italia organizzerà altre 4 aste online, la prossima dal 15 al 21 maggio. Sono già confermati gli eventi di inizio luglio, ottobre e dicembre.

La brochure preliminare dell’asta di maggio è disponibile online e sul sito è possibile consultare l’elenco aggiornato dei mezzi in vendita.

Perché vendere i propri mezzi con Ritchie Bros

“E’ il momento giusto per vendere macchinari”, dichiara Fabio Orlandi, Regional Sales Manager di Ritchie Bros. Italia, “C’è una forte richiesta dell’usato e anche i mezzi nuovi hanno raggiunto ottime quotazioni di vendita. Un anno dopo l’inzio della pandemia, possiamo affermare che la formula dell’asta a tempo online, grazie al tempo di offerta supplementare e alla facilità di utilizzo, permette ai venditori di ottenere un miglior risultato di vendita. Stiamo sviluppando ulteriormente le nostre strategie e campagne di marketing per dare sempre più visibilità ai mezzi in vendita e per trovare il compratore giusto per ogni mezzo.”

Per informazioni su come vendere o comprare alle aste online di Ritchie Bros., è possibile contattare la sede di Caorso al numero 0523 818801, via whatsapp al numero 334.6000287 oppure scrivendo un’email a vendite@rbauction.com