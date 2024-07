MILANO – Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nelle Life Science con focus nei settori della Salute e dell’Agricoltura. In linea con la mission “Health For All, Hunger For None”, sviluppiamo prodotti e servizi concepiti per favorire il benessere degli individui e dell’ambiente, affrontando le sfide di una popolazione in costante crescita e dalla vita sempre più longeva.

Bayer si impegna attivamente a contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso le sue attività, puntando a incrementare la redditività e a generare valore mediante l’innovazione.

Il portfolio del nostro business abbraccia vari ambiti: da Pharmaceuticals a Consumer Health, fino a Crop Science, rivolgendosi a medici, agricoltori e consumatori.

Bayer CropScience in Italia opera nel settore della protezione delle colture, delle sementi e del digital farming.

La promessa di Bayer Crop Science agli agricoltori è quella di offrire nella protezione delle colture, sia oggi che domani, la stessa affidabilità e innovazione che Bayer pone nella cura delle persone, agendo come partner per un obiettivo comune: produrre in modo competitivo nel rispetto dell’ambiente e del consumatore finale ripristinando, al contempo, la natura attraverso innovazioni che potenziano l’agricoltura rigenerativa.

CONTATTI

BAYER

Viale Certosa 130 – Milano

WEB – www.bayer.com

EMAIL – italy.cropscience@bayer.com

TEL – +39.02 39781