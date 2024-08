Prezzi invariati per il grano duro. Quotazioni Borsa Merci Bari (6 agosto): il Fino resta a 310-315 euro a tonnellata

BARI – Non cambiano le quotazioni del grano duro Fino.

E’ quanto emerge dal listino della Borsa Merci di Bari, di oggi, martedì 6 agosto 2024 (rispetto alla scorsa settimana).

Invariata la quotazione del Fino che resta a 310-315 euro a tonnellata; ancora non quotati il Buono Mercantile (sei settimane fa a 340-345 euro/t) ed il Mercantile (era a 330-335 euro a tonnellata).

Quotazioni invariate anche per il Grano duro BIOLOGICO: il Fino resta quotato 360-365 euro/t.; non quotati il Buono Mercantile (era a 380-385 euro/t. tre settimane fa), ed il Mercantile.

Invariato anche il grano duro d’importazione Extracomunitario Canadese: “1 proteine 15%” che è quotato 375-380 euro/tonnellata; e l’Extracomunitario Canadese 2 che vale 370-375 euro/t. Anche il grano duro spagnolo resta stabile ed è quotato 307-317 euro a tonnellata.

Invariato il grano tenero nazionale che resta a 320-330 euro/t per lo speciale e 245-250 per il fino. Il tenero di importazione francese cala di 2 euro a tonnellata (238-240 euro/t.), mentre è invariato il tenero ucraino (che vale 225-228).

Cresce il granturco di importazione, sia comunitario e sia extracomunitario di 5 euro a tonnellata (valori 223-225 euro/t).

Quotazioni invariate per farine in sacco, mentre per i cruscami di grano duro e tenero, semole: invariato il valore del tenero in sacco di carta; + 3 euro per il cruscame tenero cubettato rinfusa; invariato il tritello di duro rinfusa; +3 euro per il cruscame duro cubettato rinfusa; + 5 per il farinaccio duro rinfusa e per il duro e tenero in sacco di carta.

RISI

Valori invariati per i risi produzione nazionale e franco arrivo Bari e provincia in sacco.

Il Fino Ribe vale 1.270-1.320 euro/ton.; il Superfino Arborio, vale 1.910-1.960; il Fino Parboiled Ribe valore 1.370-1.420 euro/t. e Fino Parboiled Roma quotazione di 1.650-1.700 euro/t.

Valori invariati per quanto riguarda le leguminose, ad eccezione del favino uso zootecnico, cresce di 5 euro a tonnellata.

