Domenico Di Stefano confermato alla presidenza del Consorzio Pesca di Leonforte

LEONFORTE (EN) – Durante l’assemblea Domenico Di Stefano è stato riconfermato per acclamazione presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Tutela Pesca di Leonforte, lo guiderà per i prossimi tre anni e sarà affiancato dalla vicepresidente Petronilla Virzi, e dai consiglieri Salvatore Astolfo, Gaetano Di Franco e Giuseppe Erbicella.

L’elezione è avvenuta durante l’assemblea dei soci tenutasi a Leonforte nei giorni scorsi. “Mi impegnerò – ha affermato il Presidente Di Stefano – insieme ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, alla Direttrice Rita Serafini e con il sostegno di tutti i soci a fare il possibile per soddisfare le esigenze dei produttori e far crescere le nostre aziende e i nostri sogni. Il CDA espressione del Consorzio sarà un luogo di confronto tra persone che condividono gli stessi valori e quella passione per il proprio lavoro che fanno della Pesca di Leonforte IGP un prodotto unico al mondo e di assoluto pregio”.

La produzione della Pesca di Leonforte IGP si aggira intorno alle 1500 tonnellate e la distribuzione avviene per il 90% in Italia soprattutto in Italia grazie a grandi catene della GDO, tra i Paesi di esportazione figurano principalmente la Germania, la Francia e la Svizzera. L’estensione della superficie su cui si oggi si coltiva la Pesca di Leonforte IGP è circa 140 ettari, i soci del Consorzio sono 18 tra produttori e confezionatori che rappresenta più dell’89% della produzione di questa eccellenza siciliana importante motore di sviluppo per il suo territorio di riferimento.

“I miei personali auguri di buon lavoro al Presidente, ai consiglieri e ai soci tutti – ha affermato la Direttrice Rita Serafini – l’obiettivo condiviso da tutti resta quello di portare avanti lo sviluppo, la promozione e la tutela della denominazione”.

La coltivazione di questo frutto avviene su aree pianeggianti e colline nel cuore della Sicilia tra i 200 e i 1000 metri di altitudine e che comprende Leonforte ma anche Assoro, Agira, Calascibetta, Enna. Il Consorzio, oltre agli obiettivi perseguiti e annunciati durante l’assemblea dei soci focalizzati sulla promozione e la tutela della Pesca di Leonforte IGP lavora fino dalla sua costituzione nel 2021-riconoscimento di Tutela nel 2022 – alla creazione di una rete intersistemica efficiente anche con le Istituzioni per dare il miglior risultato possibile in termini di valorizzazione, salvaguardia e tutela alla Pesca di Leonforte IGP.

Il prossimo appuntamento è a Leonforte, il prossimo 12 settembre, per la presentazione del nuovo sito web istituzionale del Consorzio di Tutela.

