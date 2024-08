Donne dell’Ortofrutta: nasce il Premio di Laurea intitolato a “Annabella Donnarumma”

BOLOGNA – L’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta è lieta di annunciare l’istituzione del Premio di Laurea “Annabella Donnarumma”, un riconoscimento volto a premiare le giovani eccellenze nel campo dell’innovazione, della comunicazione e della digitalizzazione nel settore ortofrutticolo.

Il premio è dedicato alla memoria di Annabella Donnarumma, manager di origini partenopee prematuramente scomparsa a luglio 2022, lasciando un segno indelebile nel mondo dell’agroalimentare e del retail. Una figura di riferimento per l’associazione, di cui era socia onoraria, e un esempio di dedizione e passione per l’emancipazione delle donne e per lo sviluppo innovativo del settore ortofrutticolo.

La storia di Annabella Donnarumma parte da Castellammare di Stabia (Na), da una famiglia legata al mondo dell’ortofrutta. Si laurea in lingua e letterature straniere ed entra nel mondo del lavoro già con un’impronta internazionale. Donna forte e tenace, si fa strada con grandi capacità nel settore, arrivando a ricoprire la carica di amministratrice delegata di Eurogroup Italia (Gruppo Rewe). Nell’ultimo periodo della sua carriera lavorativa ha ricoperto l’incarico di responsabile acquisti ortofrutta presso il Gruppo Megamark, realtà leader della Gdo del sud Italia.

“Annabella ha avuto l’intuito o, meglio, il pregio di abbinare l’eleganza dei modi a una serietà e fortezza nelle decisioni tale da conquistare la giusta visibilità nel settore – sottolinea la presidente delle Donne dell’Ortofrutta Carola Gullino -. Con la sua determinazione, la sua competenza e la sua grande professionalità ha sempre cercato di tutelare le esigenze del settore ortofrutticolo italiano. Alla sua memoria è dedicato il nostro premio di laurea, nell’auspicio che tante giovani donne che andranno ad intraprendere la strada del management prendano esempio dalla sua figura, siano forti e audaci. Per noi è un onore e anche un dovere aiutare le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e speriamo che il nostro contributo possa invogliare tante donne a entrare nel settore ortofrutticolo”.

Il Premio di Laurea “Annabella Donnarumma” ha come scopo principale quello di sostenere e incoraggiare le giovani laureate impegnate nel mondo dell’agroalimentare, che attraverso il loro percorso di studi hanno approfondito il tema della digitalizzazione e dato vita a innovative forme di comunicazione nel settore.

Anche per valorizzare l’imprenditorialità femminile, la partecipazione è riservata alle sole autrici di genere femminile che abbiano conseguito la laurea nell’A.A. 2023/2024, con una tesi di laurea magistrale presso un’università italiana, incentrata sulle tematiche sopra citate.

Premio e scadenza del bando

Tutte le informazioni e i documenti da compilare per partecipare al bando sono disponibili sul sito dell’associazione. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 21 del giorno 30 maggio 2025 alla mail ledonnedellortofrutta@gmail.com.

Le tesi ammesse al premio di laurea saranno valutate in base a criteri di originalità, aderenza al tema, multidisciplinarità, ricadute operative e possibili vantaggi all’interno delle filiere agroalimentari, rispetto delle tempistiche di laurea.

L’Associazione organizzerà nel corso del 2025 una cerimonia di premiazione – in data e location ancora da destinarsi – in cui sarà presentata la tesi della vincitrice e in cui verrà assegnato il premio di laurea del valore di 1.500 euro. Il premio sarà consegnato dalla madre di Annabella Donnarumma Annamaria Sammartino e dalla sorella Giulia Donnarumma. “È una gioia immensa per noi questo premio – dichiara Giulia Donnarumma -. Annabella era il punto di riferimento, di tutta la famiglia: lo era diventata dopo la scomparsa di nostro padre, che le aveva trasmesso determinazione, passione per il lavoro e valori, quei valori a cui non ha mai rinunciato e che ha sempre cercato di portare avanti, anche a fatica. Oggi due dei suoi quattro nipoti hanno voluto seguire le sue orme studiando Agraria e la lingua tedesca: tutti e quattro sono comunque improntati a seguire i suoi insegnamenti, studiando e lavorando con impegno e dedizione. L’auspicio è che, grazie a questo premio, l’eredità lasciata da Annabella possa essere d’esempio e di ispirazione per altre giovani talentuose”.

Per ulteriori info https://donneortofrutta.org/it/premio-annabella-donnarumma/

