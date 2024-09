G7 Agricoltura. Le Donne dell’Ortofrutta a Ortigia anche con la presentazione di un documentario

SIRACUSA – In occasione del G7 Agricoltura di Siracusa, l’Associazione Le Donne dell’Ortofrutta, network che dal 2017 lavora per presentare idee e progetti in ambito agricolo e per essere parte attiva di una “visione” al femminile, parteciperà con una tavola rotonda dedicata al consumo consapevole di frutta e verdura, evidenziando l’importanza delle donne nel settore ortofrutticolo.

L’evento si terrà il 21 settembre alle 16 al Teatro Comunale di Siracusa e affronterà temi come il benessere di donne e bambini attraverso un’alimentazione sana e sostenibile. La Sicilia, con il suo patrimonio agricolo, è una risorsa strategica per l’economia italiana, ma richiede una maggiore inclusione femminile per valorizzare il proprio potenziale. Durante la tavola rotonda, esperti come Alessandra Damiani (Vicepresidente ASSDO), Patrizio Giacomo La Pietra (Sottosegretario MASAF), Carmela Pace (Presidente Unicef Italia), Salvo Laudani (marketing manager Oranfrizer Unifrutti Europe e Presidente Freshfel), Nadia Accetti (Presidente Donna Donna Onlus), Gabriele Nicotra (Direttore Generale Decò Italia) e Gianni D’Alù (Direttore Vendite Gruppo Arena) si confronteranno e discuteranno delle opportunità di sviluppo per l’agricoltura al femminile in Sicilia e dell’importanza di promuovere un consumo più consapevole di ortofrutta. Parteciperanno inoltre Laura Damiani (AssDO), Carmelo la Porta (ICS Traina), Liliana Lucenti (IS Pellico) e rappresentanti di BCC Pachino. L’evento sarà moderato da Santina Giannone.

Il 24 settembre, in Largo Aretusa (Ortigia), sarà proiettato il documentario “Fertile”, che racconta le storie di donne impegnate nella filiera ortofrutticola. Prima della proiezione, verranno presentati progetti come 6Libera, le attività dell’Associazione Marisa Leo, Donne del Vino, Federunacoma, Ismea e Agri Banking Bper Banca. Tra i relatori, Maria Carola Gullino (Presidente AssDO), Maria Chiara Zaganelli (DG ISMEA), Giulia Giuffré e Dhebora Mirabelli (6Libera), Teresa Gasbarro (Donne del Vino Delegazione Sicilia), Samantha Di Laura (Associazione Marisa Leo), Mariateresa Maschio (Presidente FEDERUNACOMA), e Marco Lazzari (BPER).

