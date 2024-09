G7 Agricoltura. Presentato a Ortigia il Manifesto delle Donne dell’Ortofrutta

SIRACUSA – Un documento programmatico per mettere insieme i pezzi della filiera ortofrutticola attorno a un tema importante: l’educazione alimentare.

È questa l’iniziativa che lo scorso 21 settembre, è stata presentata durante la tavola rotonda organizzata dall’Associazione Donne dell’Ortofrutta dal tema “Il corretto consumo di ortofrutta e i benefici per le donne e per i bambini”. Obiettivo: costruire una task force e una direzione condivisa sui temi dell’educazione alimentare, in particolare sul consumo di frutta e verdura a partire dall’età dell’infanzia.

Il manifesto sottolinea l’importanza di riposizionare i pasti principali dei giovani per promuovere una sana routine alimentare, indipendente dagli impegni degli adulti, e propone un’educazione curriculare che introduca le specificità dei settori primari regionali.

L’evento si è concluso con l’impegno dell’associazione di avviare progetti educativi con le scuole coinvolte, promuovendo visite in campo nelle aziende agricole per sensibilizzare i giovani alla consapevolezza alimentare, al rispetto del territorio e al consumo consapevole.

L’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta si pone come un punto di riferimento centrale e vitale per il settore, promuovendo politiche e iniziative che supportano la leadership femminile in agricoltura e il manifesto rafforza il ruolo dell’associazione come promotore di cambiamento, con l’impegno concreto a collaborare con scuole e istituzioni per educare le nuove generazioni attraverso progetti didattici e visite in campo.

Questa iniziativa non solo valorizza le competenze delle donne nel settore, ma rafforza il legame tra agricoltura, educazione e comunità, promuovendo un futuro più sostenibile per tutti.

Maria Carola Gullino, Presidente dell’Associazione Nazionale Le Donne dell’Ortofrutta: ha commentato: «Questo manifesto è un impegno concreto per valorizzare il ruolo delle donne in agricoltura, puntando su inclusione, innovazione e sostenibilità. Vogliamo che la nostra voce sia un motore di cambiamento per l’intero settore».

Giusy Cavallaro, coordinatrice nazionale Sicilia: «La Sicilia ha un potenziale enorme, ma serve un approccio che metta al centro la formazione dei giovani e la valorizzazione del territorio. Con il manifesto, lavoriamo per un’agricoltura che sia educativa e sostenibile.”

Elisa Deluca, referente regione Sicilia ha confermato: «Il nostro impegno è rivolto a creare un sistema agricolo più giusto e consapevole, dove donne e giovani possano essere protagonisti attivi del cambiamento, guidando il settore verso un futuro più sostenibile».

Le Donne dell’Ortofrutta è stata fondata da un gruppo di 30 imprenditrici ed esperte di tutta la filiera produttiva che, dal 2017, si sono confrontate per mettere a punto gli obiettivi e le regole di questa nuova realtà italiana. Al centro l’idea di creare un network di professioniste per presentare idee e progetti, organizzare eventi, essere parte attiva nella comunicazione di settore con una “visione” al femminile.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it