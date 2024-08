Nocciole: poco prodotto, l’invito di Cia ai produttori per conferire

ALESSANDRIA – C’era anche Cia Alessandria a partecipare alla 165esima edizione della Fiera delle Nocciole di Castagnole Lanze, importante appuntamento del settore corilicolo, per celebrare il prodotto tipico del territorio e fare il punto della situazione economica e agraria dei produttori.

Nell’ambito della Fiera si è svolto un focus di interesse con i vari rappresentanti di filiera; Cia Alessandria era rappresentata dalla presidente provinciale Daniela Ferrando, mentre per Cia Piemonte c’era il presidente Gabriele Carenini. È emersa la difficoltà di una annata caratterizzata dal maltempo e dalla situazione di mercato. L’invito rivolto ai produttori è procedere alla raccolta e al conferimento per accrescere il mercato. Commenta Ferrando: «Abbiamo nuovamente insistito sulla necessità di fare ricerca al fine di orientare tecniche di coltivazione ancora più precise; gli agricoltori devono essere maggiormente formati e informati, anche per costituire una solida rete di promozione tra loro».

Secondo le prime indicazioni, il prezzo riconosciuto ai produttori dovrebbe attestarsi in un range dai 320 ai 420 euro quintale; si attendono le rilevazioni della Camera di Commercio per la definizione precisa della situazione, ora incerta a causa della mancanza di prodotto. Cia Alessandria auspica che le offerte siano equiparate all’impegno e possano garantire un giusto reddito agli agricoltori.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it