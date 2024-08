Dal 6 all’8 settembre sua maestà il Marzemino con La Vigna Eccellente a Isera (Tn)

ISERA (TN) – Un fine settimana immersi nell’atmosfera di Isera, Città del Vino della Vallagarina, pronta a celebrare il “suo” Marzemino, il vitigno a bacca rossa simbolo della valle a sud di Trento che segue il corso dell’Adige, dov’è arrivato nel lontano XVI secolo.

Dal 6 all’8 settembre sarà proprio questo lo scenario de “La Vigna Eccellente…ed è subito Isera”. Un’occasione speciale per vivere un’esperienza unica: tre giorni all’insegna di degustazioni e appuntamenti gastronomici, visite guidate, passeggiate ed escursioni nel borgo e tra i vigneti e i boschi circostanti.

La 23^ edizione della kermesse è organizzata, come sempre, dal Comune di Isera grazie al supporto di APT Rovereto e Vallagarina e la collaborazione della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Scorrendo il calendario, spiccano alcune novità. A cominciare dalla degustazione alla cieca di più referenze di Marzemino intitolata “Ottagono delle meraviglie”: non una classica masterclass frontale, ma un momento di incontro e confronto pensato per stimolare gli interventi di tutti i partecipanti. Un’altra new entry è il treno domenicale alla Tenuta di Fojaneghe, occasione unica per una visita davvero speciale. A proposito di visite, da segnare in agenda anche quella alla Villa Romana nel tour guidato “Tra vigneti e palazzi nascosti” nel centro di Isera.

Non manca un richiamo al premio La Vigna Eccellente, l’unico riconoscimento al mondo dedicato non a un vino, ma a un vitigno che, essendo biennale, avrà luogo nel 2025. In programma un tour tra i vigneti premiati durante le ultime edizioni per consentire ai partecipanti di ammirare da vicino e toccare con mano la cura che i viticoltori dedicano alla gestione dei preziosi filari: un duro impegno che si traduce non solo in vini eccellenti, ma contribuisce anche a rendere incantevole l’intero paesaggio della valle.

E ancora gli appuntamenti ed eventi ormai entrati nella tradizione della manifestazione: l’amatissima cena georgiana dedicata ai luoghi di origine del Marzemino, il percorso enogastronomico “Vallagarina di cucina in cantina” di sabato 7 settembre che alternerà degustazioni e coinvolgenti sketch teatrali, l’appuntamento con i piccoli vendemmiatori, il wine train tra le frazioni di Isera, il concerto mattutino con degustazione e colazione, fino alla festa finale in piazza.

Durante la kermesse verrà inoltre assegnato il premio “Isera con gusto”, giunto alla seconda edizione. Il riconoscimento mira a valorizzare le quasi trenta aziende legate all’enogastronomia del territorio – davvero numerose per un centro che conta circa 3.000 abitanti – che contribuiscono, con il loro impegno anche in campo ambientale e sociale, a diffondere il nome di Isera fuori dai confini del territorio. Non solo di cantine, ristoranti e attività ricettive, ma anche realtà decisamente curiose che offrono l’occasione per scoprire un’Isera davvero nascosta.

www.tastetrentino.it/lavignaeccellente

