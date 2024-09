Al G7 Agricolo anche le Cooperative di Legacoop Agroalimentare

ROMA – Ci saranno le cooperative di Legacoop Agroalimentare a presentare e far degustare i prodotti made in Italy delle filiere della cooperazione. In uno spazio di 75 metri quadrati allestito in un palazzo storico di Ortigia, Legacoop Agroalimentare e Legacoop Sicilia prenderanno parte alle iniziative collaterali al G7 Agricoltura e Pesca in programma dal 21 al 29 Settembre a Siracusa.

«Si tratta di una importante occasione per promuovere il sistema cooperativo dell’agroalimentare e della pesca, per valorizzare le eccellenze della cooperazione e per sostenere le nostre cooperative associate», evidenzia il presidente di Legacoop Agroalimentare, Cristian Maretti.

Al G7 saranno presenti i ministri dell’Agricoltura di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito, assieme a quelli di nove Paesi africani. E dunque la Sicilia diventa il palcoscenico internazionale per rilanciare e valorizzare l’economia dell’agroalimentare e della pesca.

«Come Legacoop Agroalimentare riteniamo questo appuntamento decisivo e significativo per fare conoscere al mondo la nostra filiera agricola cooperativa e le eccellenze della cooperazione. In particolare la cooperazione siciliana caratterizzata da storie di riscatto, resilienza, qualità e sostenibilità e di rispetto per l’ambiente. Storie che meritano di essere raccontate e conosciute e indubbiamente il G7 rappresenta la vetrina migliore», sottolinea Filippo Parrino presidente Legacoop Sicilia.

Nello spazio di Ortigia, le 18 cooperative siciliane e nazionali in rappresentanza dell’intera filiera del comparto agroalimentare faranno degustare i vini, apprezzare la qualità dell’olio oltre a far conoscere le realtà cooperative che operano nel settore lattiero caseario, in quello cerealicolo e dell’apicultura, della zootecnia e della pesca.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it