G7 Agricoltura. Lollobrigida: da confronto emerga impegno verso sistemi agricoli e alimentari sempre più sostenibili, obiettivo fame zero

SIRACUSA – “Il Forum di ieri ci ha fornito importanti spunti di riflessione e, insieme alla riunione odierna, è un ulteriore passo per rafforzare la cooperazione tra i membri del G7 e il continente africano.

La Presidenza italiana, in continuità con le precedenti Presidenze del G7, ha voluto concentrare l’attenzione sull’avanzamento degli sforzi per rendere l’agricoltura e i sistemi alimentari più sostenibili e resilienti, considerando i principali fattori di insicurezza alimentare”.

Lo ha detto il ministro Lollobrigida aprendo i lavori del G7 Agricoltura in corso ad Ortigia.

Abbiamo, quindi, scelto come aree prioritarie:

* La scienza e l’innovazione in agricoltura per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici;

* Le giovani generazioni come agenti di cambiamento in agricoltura;

* La pesca sostenibile e l’acquacoltura;

* I contributi del G7 allo sviluppo dell’agricoltura in Africa.

Auspico che dal confronto emerga una comunione d’intenti e di impegni verso sistemi agricoli e alimentari sempre più sostenibili in grado di raggiungere l’obiettivo fame zero”.

