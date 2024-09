Biologico. Dorfmann, maggiore sostegno agli agricoltori bio

ROMA – L’agricoltura biologica necessita di un suo spazio all’interno della politica agricola comune e di un maggiore sostegno, affinché possa crescere e svilupparsi grazie alla domanda del mercato”, ha affermato l’europarlamentare Herbert Dorfmann, citando anche l’esperienza positiva del Sudtirolo, durante il suo intervento al Congresso europeo del biologico organizzato dall’IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica) a Budapest.

Il “Congresso europeo del biologico 2024” riunisce in questi giorni in Ungheria rappresentanti del settore da tutta Europa per discutere le novità e gli sviluppi più recenti. Tra i temi centrali vi sono le politiche agricole, sia a livello dei singoli stati, sia a livello europeo. “La politica agricola comune deve favorire un’agricoltura sostenibile e produttiva, includendo ovviamente il settore biologico, affinché possa crescere in modo positivo”, ha affermato Dorfmann.

Questo è particolarmente rilevante se si considerano le sfide recenti del settore. “Sono convinto che il mercato dei prodotti biologici si riprenderà e si stabilizzerà dopo le difficoltà degli ultimi anni. – ha dichiarato l’europarlamentare – L’esperienza del Sudtirolo dimostra che i prodotti biologici non sono solo destinati a un pubblico di nicchia, ma possono avere un ruolo importante nei grandi settori agricoli. Una parte significativa della nostra produzione di mele, latte e latticini è biologica e ha successo sul mercato”.

Dorfmann ha inoltre sottolineato l’importanza della produzione biologica per l’intero comparto agricolo: “Dà un impulso fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura in Europa. – ha affermato – Promuovere l’agricoltura biologica e il suo sviluppo è un investimento per il futuro. A questo proposito, è importante evidenziare che i finanziamenti agricoli dell’Ue non sono un obiettivo in sé, ma mirano a garantire i nostri mezzi di sostentamento a lungo termine. Per fare questo, la politica agricola comune punta anche ad avvicinare i giovani all’agricoltura o a mantenerli nel settore. L’agricoltura biologica gioca un ruolo cruciale in questa sfida”.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it