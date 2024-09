Al G7 di Ortigia l’ortofrutta italiana che fa sistema con CSO Italy, Fruitimprese e Assomela

SIRACUSA – Non solo uno stand collettivo, che ha richiamato grande attenzione da parte dei numerosissimi visitatori di Divinazione Expo 24, ma anche, in questi giorni, la presenza dei vertici di CSO Italy, Fruitimprese e Assomela, che hanno riportato commenti decisamente positivi sull’iniziativa voluta dal MASAF.

Paolo Bruni, presidente di CSO Italy, ha così commentato: “La nostra presenza qui, nella bellissima cornice di Ortigia, ci ha dato la possibilità di parlare al consumatore e mostrare le nostre eccellenze. La crisi dei consumi di ortofrutta è uno dei problemi più importanti del nostro settore. Dal 2022 gli acquisti al dettaglio delle famiglie italiane sono diminuiti di 800 mila tonnellate, si tratta del 15% in soli due anni. I dati del primo semestre del 2024 indicano una sostanziale stabilità, ma su quantitativi che necessitano di un rilancio. I numerosi convegni e i temi trattati in questi giorni nel G7 di Ortigia credo abbiano dato prova e valore di quanto sia centrale per l’economia italiana il sistema agroalimentare”.

Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, ha ritenuto la manifestazione molto ben riuscita e utile: “Abbiamo trovato un po’ tutti a questa grande festa del mondo agroalimentare italiano. Location meravigliosa con stand diffusi su tutta l’isola di Ortigia, un vero successo. Oltre al piacere di trovarsi qui, tanti incontri. Ci siamo confrontati con il ministro Lollobrigida e le istituzioni, insieme ai partner CSO Italy e Assomela, sui dossier aperti che interessano da vicino noi di Fruitimprese, come la spinosa questione della politica europea che impone una riduzione dei fitofarmaci che ci fa male, peggio del cambiamento climatico. Un confronto comunque che riprenderemo a Roma sin dai prossimi giorni”.

A Ortigia anche Giovanni Missanelli, direttore Assomela: “È stato importante trovarsi qui, come associazione nazionale, insieme alle eccellenze dell’agroalimentare italiano. Con le mele noi rappresentiamo indubbiamente una di queste eccellenze. Inoltre Ortigia ci ha offerto l’opportunità di svolgere incontri utili per affrontare le sfide di stringente attualità che abbiamo davanti come sistema Italia”.

