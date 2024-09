È ufficialmente aperta Divinazione Expo 24! Lollobrigida: A Siracusa l’Italia mostra al mondo le sue eccellenze

SIRACUSA – “È ufficialmente Divinazione Expo 24! Nel settore agroalimentare l’Italia non ha rivali e qui a Siracusa, fino al 29 settembre, mostreremo al mondo il meglio delle nostre eccellenze”.

Lo ha sottolineato il ministro dell’agricoltura sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, inaugurando Divinazione Expo 24 (fino al 29 settembre), che anticipa il G7 agricoltura.

“A Siracusa l’Italia mostra al mondo le sue eccellenze. Un momento di straordinaria importanza, non solo per la Sicilia, ma per tutta la Nazione.