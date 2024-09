G7, la meccanizzazione agricola italiana conquista i grandi della terra e i nuovi mercati emergenti

SIRACUSA – Un G7 Agricoltura da assoluti protagonisti.

E’ quello che ha visto FederUnacoma, la federazione dei costruttori delle macchina agricole italiane, portare al centro dei temi di Divinazione Expo 2024 di Siracusa l’innovazione, l’agritech e la formazione come elementi essenziali per lo sviluppo del Pianeta. Ai nostri microfoni il bilancio del direttore generale Simona Rapastella alla vigilia di Eima International l’appuntamento di riferimento del settore in programma a novembre a Bologna.

