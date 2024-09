G7 Agricoltura, ministro Giappone Sakamoto: Lavoreremo per sistema alimentare globale, incontro proficuo

SIRACUSA – Tetsushi Sakamoto ministro del Giappone Agricoltura, foreste e pesca, è intervenuto al termine del G7 Agricoltura a Siracusa.

“È stato un incontro molto proficuo – ha detto il ministro giapponese -, ed è stato anche molto utile conoscere le idee sul futuro dell’agricoltura e dell’alimentazione anche da parte dei giovani di altri Paesi.

Idee che normalmente non abbiamo mai modo di sentire. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine al ministro Lollobrigida per avere portato avanti le raccomandazioni fatte dagli studenti delle scuole superiori giapponesi in occasione della riunione dei ministri dell’agricoltura del G7 a Miyazaki dello scorso anno. Continueremo a lavorare con forza verso una trasformazione del sistema alimentare globale”.

