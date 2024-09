Diserbo precoce. Tutti i vantaggi dell’erbicida ALGOR® PLATIN

Le applicazioni precoci degli erbicidi nei cereali sono ormai una tecnica di grande attualità e interesse per i vantaggi produttivi e di gestione aziendale che offrono, oltre ad essere indispensabili per gestire popolazioni di infestanti graminacee resistenti agli erbicidi tradizionali di post emergenza primaverile, loietto in particolare.

Per i trattamenti di diserbo precoce i cerealicoltori possono sfruttare la flessibilità di impiego, l’affidabilità e la grande efficacia di ALGOR® PLATIN, particolarmente importante se ci troviamo in presenza di infestanti graminacee che fin da subito iniziano a competere con il cereale.

ALGOR® PLATIN è un erbicida a base di chlortoluron + diflufenican specifico e completo per gli interventi precoci su frumento e orzo, attivo contro le principali malerbe graminacee e dicotiledoni come loietto, apera, poa, alopecuro, avena, veroniche, stellaria, viola, senape, papavero, camomilla, galium, ranuncoli e poligonacee.

Clortoluron e Diflufenican sono due molecole complementari, la prima viene assorbita per via radicale e necessità di precipitazioni per essere attivata, la seconda svolge un’azione di contatto sia diretta che secondaria a seguito della formazione di una “pellicola” sul terreno che impedisce alle infestanti di germinare.

Doppia difesa

due diversi meccanismi d’azione,

due momenti di intervento,

due risultati: efficacia erbicida anche con infestanti resistenti e maggior potenziale produttivo.

I principali VANTAGGI di ALGOR® PLATIN

flessibile : si applica dopo la semina in pre-emergenza oppure in post emergenza fino ad inizio accestimento: oltre 2 mesi per gestire il diserbo

: si applica dopo la semina in oppure in fino ad inizio accestimento: Si interrompe la selezione di malerbe resistenti agli erbicidi di post emergenza (come loietto, papavero e senape ormai presenti in diversi areali cerealicoli italiani)

agli erbicidi di post emergenza (come loietto, papavero e senape ormai presenti in diversi areali cerealicoli italiani) Maggior potenziale produttivo , elimina precocemente la competizione delle infestanti già nelle fasi iniziali

, elimina precocemente la competizione delle infestanti già nelle fasi iniziali Permette all’agricoltore di programmare gli interventi e diversificare i rischi rispetto all’andamento climatico della stagione primaverile

e diversificare i rischi rispetto all’andamento climatico della stagione primaverile Un prodotto unico per diserbare frumento (tenero e duro) e orzo

per diserbare frumento (tenero e duro) e orzo Ottimo rapporto Costi/benefici, a vantaggio del cerealicoltore

In caso di semine su sodo e minima lavorazione è sempre consigliato l’intervento in post precoce; in presenza di infestanti già sviluppate è possibile la miscela con erbicidi di post emergenza come MAKURI MAX.

Avvertenze d’impiego

Impiegare solo su varietà tolleranti al Chlortoluron, per maggiori info chiedere al costitutore e verificare la lista nel sito Algor Platin

Non impiegare il prodotto in terreni sciolti, ciottolosi o eccessivamente filtranti.

Nei trattamenti di pre-emergenza i terreni devono essere ben preparati e senza zolle di grandi dimensioni

Evitare, in caso di trattamenti di pre-emergenza, di intervenire su seme scoperto

Non trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.

Per ulteriori informazioni ed etichetta aggiornata consulta la pagina prodotto https://nufarm.com/it/product/algor-platin/

