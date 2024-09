Mosca dell’olivo. L’insetticida sistemico KESTREL offre sia un’azione preventiva che diretta sulle larve nei primissimi stadi

Le condizioni ambientali sono più favorevoli all’attacco della mosca sulle olive in fase di maturazione, è quindi importante in questo momento monitorare gli oliveti controllando il volo degli adulti e le ovideposizioni sulle drupe. In presenza di volo, al superamento della soglia del 2-3 % di infestazione attiva è consigliabile iniziare la difesa con l’insetticida sistemico KESTREL, in grado di controllare sia gli adulti che proteggere le olive dalle larve nei primissimi stadi.

KESTREL (acetamiprid 200 g/l) ha azione per contatto e per ingestione e riesce a penetrare per via citotropica nei frutti, garantendo una buona persistenza d’azione e resistenza al dilavamento, offrendo sia un’azione preventiva che diretta sulle larve nei primissimi stadi.

KESTREL è il prodotto ideale nella fase di maturazione e pre-raccolta delle olive, grazie al basso dosaggio d’impiego, al breve periodo di carenza (solo 7 gg) ed alla possibilità di effettuare 2 trattamenti su olivo.

KESTREL è un insetticida con formulazione originale NUFARM distribuito da Sumitomo Chemical.

Scopri di più sulla nostra pagina prodotti https://nufarm.com/it/prodotti/insetticidi/

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it