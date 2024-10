Macchinari agricoli: in Italia furti per oltre 300milioni di euro all’anno. La Lombardia tra le più colpite

MILANO – “Desidero esprimere il mio plauso e un ringraziamento ai Carabinieri di Lodi e agli inquirenti per l’importante operazione conclusa con successo. Questo risultato conferma quanto fosse fondamentale intervenire con decisione per contrastare il fenomeno dei furti di macchinari agricoli, un tema che avevo già portato, con incontri tematici, all’attenzione delle prefetture e delle forze dell’ordine fin dallo scorso anno”.

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, commentando la notizia dell’operazione che ha portato le forze dell’ordine a sgominare una banda specializzata in furti di trattori, che da tempo colpiva in diverse zone tra il Milanese e le province di Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Monza e Brianza.

Si stima che il traffico di trattori rubati in Italia superi i 300 milioni di euro annui, con la Lombardia tra le aree maggiormente colpite, specialmente per quanto riguarda i mezzi di media e alta potenza. In particolare, i modelli più moderni e avanzati, dotati di tecnologie per l’agricoltura di precisione, risultano i principali bersagli.

“I furti di trattori e attrezzature – conclude Beduschi – non rappresentano solo un danno economico per le nostre aziende agricole, ma compromettono anche la serenità e il lavoro quotidiano di tanti imprenditori. La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine si è dimostrata ancora una volta essenziale per tutelare il nostro territorio e garantire la sicurezza delle attività agricole”.

