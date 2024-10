Nasce il trattore New Holland T5 Dual Command di nuova generazione

MILANO – La gamma di trattori New Holland T5 Dual Command, che comprende cinque modelli da 80-117 CV tutti alimentati da motori a quattro cilindri FPT F36 da 3,6 litri, si presenta con un nuovo look e nuove caratteristiche, con una serie di aggiornamenti progettati per migliorare la produttività e il comfort dell’operatore.

La nuova gamma di trattori T5 Dual Command viene esposta al pubblico in occasione della fiera Sommet de l’Élevage 2024 in Francia (1-4 ottobre 2024).

Capacità incrementata per una maggiore produttività

Il rinnovato T5 Dual Command è dotato di un’offerta di pneumatici posteriori più ampia e di una scelta di assali anteriori: un’unità standard per lavori più leggeri e applicazioni strette, o un nuovo assale HD per i trattori che devono svolgere lavori pesanti con caricatore e attività intensive sul campo. Inoltre, l’assale anteriore SuperSteer™, un’opzione esclusiva di New Holland, presenta un angolo di sterzata di 76° per migliorare ulteriormente la manovrabilità e la produttività nelle svolte a fine campo, nei campi piccoli e tra i fabbricati aziendali. Il passo di 2,35 m unisce la manovrabilità alla stabilità.

I trattori dotati di assale anteriore standard beneficiano di un aumento del 20% della capacità di sterzata sotto carico per curve più rapide, mentre un assale HD più robusto aumenta il peso lordo ammissibile del veicolo a 7.000 kg. Se equipaggiati con pneumatici posteriori da 38 pollici, i trattori T5 combinano un’elevata altezza da terra di 480 mm e un’altezza complessiva ridotta a 2,67 m, riducendo al minimo il rischio di danni alle colture e massimizzando l’accessibilità agli edifici.

I modelli T5 Dual Command hanno anche un aumento del 7% della capacità di sollevamento posteriore, che passa a 4.700 kg, mentre la nuova pompa idraulica da 82 l/min offre una portata idraulica superiore del 30%, per un rapido movimento del sollevatore posteriore e tempi di ciclo rapidi del caricatore.

Più tecnologia e più comfort

La trasmissione dei nuovi modelli T5 DualCommand è la consolidata unità Dual Command 24F/24R, con quattro velocità, tre gamme e un powershift a due velocità, oltre all’inversore elettronico.

Il nuovo bloccaggio automatico del differenziale e l’innesto automatico della doppia trazione sui modelli T5 Dual Command semplificano le svolte a fine campo, mentre la nuova presa di forza anteriore a bagno d’olio, esente da manutenzione, più silenziosa e facile da innestare, offre maggiore comfort e versatilità.

Esternamente, i nuovi trattori T5 sono caratterizzati da un nuovo stile, con nuove griglie frontali e laterali e nuove decalcomanie che si abbinano a quelle di altre macchine New Holland recentemente aggiornate. Un nuovo scarico a forma di U assicura una visuale anteriore senza ostacoli, mentre i fari da lavoro e i fari aggiornati con un pacchetto luci a LED opzionale migliorano la visuale e la sicurezza sul campo e su strada, e sono presenti nuove luci a LED “signature”.

I trattori T5 Dual Command beneficiano della sospensione meccanica della cabina Comfort Ride, per una guida più fluida in campo e su strada. Questi modelli sono inoltre dotati di un nuovo quadro strumenti digitale con un design rivisitato che facilita la lettura delle informazioni.

Con la crescente richiesta da parte dei proprietari di trattori utility degli stessi standard di tecnologia per l’agricoltura di precisione stabiliti nei modelli di potenza superiore, i nuovi modelli T5 Dual Command possono essere dotati di telematica e di un pacchetto completo di tecnologie per l’agricoltura di precisione, tra cui la guida automatica, il terminale touchscreen IntelliView 12 e la connessione ISOBUS Classe 2 per gli attrezzi. Il monitoraggio delle macchine con dati in tempo reale, compresa la posizione precisa e lo stato di servizio, oltre alla visualizzazione remota dei display in cabina e alla eliminazione degli strati di dati agronomici, può essere gestito per numerose gamme di macchine attraverso la piattaforma New Holland FieldOps disponibile in tutto il mondo.

Le prime unità del nuovo T5 Dual Command arriveranno presso i concessionari New Holland alla fine del 2024.

