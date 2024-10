TEA, Burato (Corteva): Sono una grande opportunità per gli agricoltori italiani. Europa le renda disponibili per sostenibilità e competitività

SISSA TRECASALI (PARMA) – “Le TEA sono una grande opportunità.

Noi (Corteva, ndr) ci stiamo già lavorando a livello globale, speriamo che presto possano essere raccolte anche opportunità dall’Europa; su questo ci contiamo molto, proprio per rendere l’Unione Europea competitiva, non sono per le grandi colture ma anche per le colture specifiche del nostro paese. Sono realtà molto importanti e molto diffuse nel territorio”.

Lo sottolinea ad agricultura.it Gabriele Burato, Country manager Corteva

Le Tea possono aumentare la sostenibilità?

“Lo sostenibilità può essere aumentata molto grazie queste nuove opportunità – dice Burato – . Sostenibilità vuole dire anche utilizzare la fertilità del terreno per una buona produzione che non basta più che sia di quantità ma che deve essere anche di qualità. Nella qualità ovviamente anche la salubrità delle produzioni. Tutto questo è un grande opportunità anche di sostenibilità. Per il nostro territorio, che quello che coltiviamo è lo stesso in cui abitiamo, aspetto importante da tenere in considerazione”.

Una soluzione anche ai cambiamenti climatici

“Con le Tea c’è la possibilità di lavorare con assenza di stress abiotici, e con il cambiamento climatico che si sta concretizzando in questi ultimi anni è sempre più importante avere delle colture che riescano a difendersi in maniera importante da questi stress e soprattutto un adattamento alle nuove condizioni climatiche. Un grande vantaggio che potremmo rendere disponibile e tutti gli agricoltori” conclude Burato.

