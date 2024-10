Alessandria: firmato l’accordo per rinnovo del Contratto Provinciale del Lavoro per operai agricoli e florovivaisti

ALESSANDRIA – Firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale del Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Alessandria.

Dopo una paziente, e per certi aspetti estenuante – si legge nella nota stampa -, trattativa nella tarda serata di venerdì 04/10 u.s. nella sede di Confagricoltura Alessandria è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del Contratto di Lavoro della Provincia di Alessandria per gli operai agricoli e florovivaisti valevole per il quadriennio 2024/2027

TRA

Confagricoltura Alessandria, rappresentata su mandato dal Direttore Cristina

Bagnasco, Pio Rendina e Luisa Mirone Responsabili Sindacali;

Coldiretti Alessandria rappresentata su mandato dal Direttore Roberto Bianco,

assistito dalla signora Marzia Poletto;

Confederazione Italiana Agricoltori, rappresentata su mandato dal Direttore

Paolo Viarenghi, assistito dalla signora Alessia Gho;

tutti in rappresentanza della parte datoriale;

E

Cisl Fai AL – AT, rappresentata dal Segretario Enzo Medicina, assistito da

Annalisa Minetto;

Cgil Flai di Alessandria, rappresentata dal Segretario Raffaele Benedetto;

Uila Uil di Alessandria, rappresentata dal Segretario Tiziano Crocco;

tutti in rappresentanza della parte salariale.



In un momento difficile, che perdura da diversi anni, la situazione socio-economica

del panorama nazione ed internazionale, a causa anche dei conflitti di guerra in più

parti del mondo che si riflettono in modo molto negativo anche sul settore agricolo

già in forte crisi, in particolar modo sui settori cerealicoli, suinicoli, sull’ortofrutta e sul vitivinicolo, ecc., le Parti hanno ritenuto comunque di dare un segnale positivo

con il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro, per la Provincia di Alessandria per

salvaguardare in parte il potere di acquisto dei lavoratori.

Il contratto di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Alessandria, interessa oltre 1.300 aziende che assumono manodopera, e vengono effettuate, nell’arco dell’anno, oltre 650.000 giornate di lavoro.

L’accordo prevede un incremento retributivo del 6,2 % da calcolarsi sul salario in vigore al 31/12/2023; tale aumento verrà corrisposto in un’unica soluzione in coincidenza del periodo di paga del prossimo mese di novembre 2024.

Inoltre è stato concordato:



di incrementare l’incentivo annuo di produttività, già previsto, elevandolo a €

220,00 (duecentoventi/00) da corrispondersi, come di consueto, nel mese di

dicembre di ogni anno;

di incrementare l’attuale retribuzione oraria degli operai inquadrati nella terza

area livello “f”, comprensivo dell’aumento contrattuale sopra definito, portandola complessivame nte all’importo orario lordo € 8,50 da corrispondere, nel periodo di paga di novembre 2024 a tutti gli operai specificatamente assunti per eseguire lavori generici e semplici che non richiedono particolari capacità o requisiti professionali;

è stato concordato anche di incrementare l’attuale indennità integrativa giornaliera della malattia e dell’infortunio che l’Ente Bilaterale “E.B.A.A.” versa agli operai, in aggiunta a quelle corrisposte rispettivamente dagli istituti INPS e INAIL, garantendo, quasi nella totalità, la copertura economica.

Le parti concordemente si sono impegnate ad incontrarsi, con calendario già

programmato, per scrivere gli altri punti già definiti della piattaforma presentata dai

Sindacati dei lavoratori e, provvederanno anche conseguentemente ad aggiornare il

testo del Contratto Provinciale sia nella parte economica che nella parte normativa.



