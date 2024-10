Ue, Carloni (Lega): Da Corte Giustizia eurofollia. Prodotti vegetali non sono carne 

ROMA – “Ennesima eurofollia: la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che uno Stato membro non può vietare l’uso di termini tradizionalmente associati ai prodotti animali per prodotti vegetali, se non esiste una denominazione legale specifica, in risposta a un decreto francese che vietava l’uso di termini come ‘steak’ o ‘salsiccia’ per prodotti vegetali”.

Così il presidente della commissione Agricoltura, il deputato della Lega Mirco Carloni.

“Assurdo, la Lega dice no a chi vuole chiamare la carne senza carne. Nel nostro Paese alcune denominazioni sono oggetto di tutela da parte dei consorzi, come per esempio il prosciutto, ed è inaudito che prodotti iper processati si possano chiamare con un nome tutelato. Come sempre ci opponiamo con forza a queste decisioni di Bruxelles che vorrebbero annullare la realtà in nome di una falsa ideologia globalizzata che ci vorrebbe tutti uguali e senza tradizioni” conclude Carloni.

