Assistenza agricola, firmata convenzione tra AGEA e i professionisti del settore agrario

ROMA – Firmata oggi la convenzione tra AGEA Coordinamento, CNAAL, CNPAPAL e CONAF che consentirà agli iscritti dei tre albi professionali di prestare assistenza agli utenti nell’elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali in agricoltura.

L’accordo è giunto al termine di un lungo confronto tra le parti segnato da un clima di reciproca apertura e volontà di collaborazione che ha consentito di superare le precedenti difficoltà e di porre le condizioni di un utilizzo dei professionisti nel rispetto delle norme e nell’interesse generale degli agricoltori.

A suggello di questa intesa sarà infatti ritirato il ricorso che l’ordine dei dottori agronomi e forestali e il Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati avevano presentato contro il decreto del Ministero dell’agricoltura e gli atti emanati da AGEA con cui gli stessi tecnici erano stati esclusi dall’assistenza alle imprese agricole. Ricorso al quale non aveva invece aderito il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.

La Convenzione nello specifico prevede la definizione delle procedure volte a facilitare l’affidamento ai professionisti iscritti ai relativi albi delle funzioni di controllo di cui AGEA è titolare.

A tale proposito Agea Coordinamento, oltre ad emanare una apposita circolare concordata con gli stessi firmatari, si è impegnata a creare un elenco a adesione libera da parte dei professionisti i cui criteri di formazione e di attingimento saranno concordati tra le parti.

CNAAL (Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati), CNPAPAL (Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati) e CONAF (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali), invece si sono impegnati a stimolare l’aggiornamento continuo delle competenze per garantire l’erogazione di adeguati servizi di formazione e consulenza alle aziende agricole.

Obiettivo comune dei quattro sottoscrittori diventa, quindi, sostenere le imprese agricole nel processo di innovazione e conoscenza, ai fini del miglioramento della produzione nel rispetto della sostenibilità ambientale

La Convenzione prevede anche l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente di confronto per la pianificazione e la programmazione delle necessarie attività di supporto ad AGEA, il cui primo incontro è stato già fissato per il 29 ottobre per l’avvio dei lavori.

