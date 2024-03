Made in Italy, Carloni (Lega): A tutela del gelato artigianale italiano contro italian sounding

ROMA – “Il gelato artigianale è un prodotto straordinario che spesso sottovalutiamo. Ho avuto modo di conoscere le rappresentanze e con loro, in occasione del 24 marzo, ho voluto organizzare questa conferenza qui alla Camera, con una degustazione per dare la giusta importanza e valore alla filiera.

L’Italia è leader mondiale in questo campo e faremo tutto il possibile per impedire l’italian sounding perché dietro al nostro gelato c’è tutta una filiera, a partire dal latte fino agli ingredienti, come il pistacchio di Bronte, unici e inimitabili che non possono essere scopiazzati”.

Così il presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni, a margine della conferenza in Sala Stampa per promuovere gelato artigianale.