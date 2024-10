Conferimento olive in frantoio: ecco chi resta fuori dal decreto e da quando è attivo

ROMA – Ancora perplessità da parte degli operatori del settore sul Decreto Ministeriale che imporrà l’obbligo di comunicare al Sian entro 6 ore l’avvenuto conferimento delle olive ai frantoi, in vigore da luglio 2025, al momento.

Sul tema è intervenuto su www.olivonews.it il presidente di Assofrantoi, Paolo Mariani, per sottolineare alcuni aspetti. In particolare secondo Mariani il Decreto è stato sì pubblicato a settembre, ma la sua entrata in vigore è prevista a partire dal luglio del 2025. Tra l’altro le aziende agricole che conferiscono direttamente ai frantoi non rientrano in questo Decreto, ma nei precedenti e dunque per esse resta valido il termine dei sei giorni.

Un ulteriore aspetto precisato da Mariani è che chi acquista olive classificate in duplice attitudine e le destina alla produzione di olive da mensa, anch’esso non rientra tra i soggetti individuati con il presente Decreto.

Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it Iscriviti alla newsletter di Agricultura.it per ricevere gli aggiornamenti sulle ultime notizie dal mondo rurale. ISCRIVITI! Controlla l'email per confermare l'iscrizione alla newsletter di Agricultura.it