Lollobrigida: Grazie a imprenditori come Mutti Italia ha conquistato sistema agroalimentare nel mondo

ROMA – “Ci lascia un esempio di determinazione, innovazione e dedizione. Un imprenditore capace di creare una straordinaria storia di impresa familiare italiana, contribuendo a posizionare la nostra Nazione tra i protagonisti del settore agroalimentare.

Il ‘Made in Italy’ deve a visionari come Marcello Mutti il prestigio che il nostro sistema economico ha conquistato a livello globale. Grazie per il contributo che ha dato al nostro Paese e per ciò che la sua azienda rappresenta oggi e rappresenterà in futuro in un mercato che fa dell’Italia un simbolo di qualità”.

Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

