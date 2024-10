Morto Marcello Mutti, patron storica azienda italiana del pomodoro

BASILICANOVA (PR) – E’ morto ad 83 anni di età, Marcello Mutti, patron della storica azienda (fondata nel 1899) con sede in provincia di Parma specializzata nella lavorazione e nelle conserve di pomodoro.

Era nato il 25 dicembre 1940, dopo la laurea in Economia e Commercio, si è sposato nel 1966 con Angelita Rossi, conosciuta sui banchi dell’università. Dal matrimonio è nato Francesco, dal 1994 amministratore delegato di Mutti.

Marcello Mutti ha aperto l’era del vetro come contenitore della passata di pomodoro (prima solo in lattine). Quando la tecnica ha permesso la sua diffusione nel mondo conserviero, l’azienda ha subito adottato questa innovazione, allestendo una linea interamente dedicata alla polpa. Una scelta quella di Marcello Mutti, dal 1965 entrato attivamente a dare il proprio contributo in azienda, che si rivela il motore della ripresa dell’espansione dell’industria conserviera nel mercato italiano. Così, già dallo scaffale dei supermercati, la qualità della marca dei due leoni si mostra in tutta la sua rossa bellezza.

