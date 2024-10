La Valpolicella vola in Repubblica Ceca con il Consorzio Tutela Vini

VERONA – Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella ha recentemente intensificato la sua attività promozionale in Repubblica Ceca, un mercato sempre più ricettivo verso vini di alta qualità. Questa iniziativa, organizzata grazie al supporto di Michal Šetka, caporedattore della rivista Wine & Degustation e “Valpolicella Wine Specialist”, ha visto lo svolgersi di una serie di masterclass e incontri enogastronomici che hanno avuto come protagonisti i vini della Valpolicella.

Dopo l’appuntamento del 21 maggio scorso, altri eventi sono stati calendarizzati tra settembre e ottobre a partire dalla data del 7 settembre a Cesky Krumlov con un workshop organizzato in collaborazione con il Cesky Krumlov Wine Festival. Successivamente, l’iniziativa ha toccato altre città chiave come Praga e Brno, grazie anche al sostegno di enti come l’Associazione Sommelier della Repubblica Ceca e il centro MKM, provider WSET.

“Momenti come questi rappresentano non solo un significativo potenziamento della nostra presenza e visibilità in Repubblica Ceca – commenta Christian Marchesini, presidente del Consorzio – ma servono anche a tessere relazioni durature e a promuovere un dialogo costruttivo su scala internazionale. Queste attività amplificano l’apprezzamento per i vini del nostro territorio, educando e sensibilizzando un pubblico globale sulla ricchezza e la diversità del patrimonio enologico italiano. Il nostro obiettivo è di creare un legame duraturo con i consumatori, affinché la cultura vinicola della Valpolicella diventi parte integrante del loro vissuto quotidiano.”

Ciascuno degli incontri, organizzati nell’ambito della campagna europea “That’s Amore – European lifestyle: taste wonderfood”, ha offerto ai partecipanti un viaggio tra la complessità e l’eleganza dei vini della DOC scaligera, con abbinamenti gastronomici che hanno celebrato le eccellenze italiane come il formaggio Asiago DOP, il Riso Nano Vialone Veronese IGP e l’Olio Extravergine di Oliva Veneto DOP.

Il crescente apprezzamento per i vini della Valpolicella si inserisce in un più ampio contesto di amore per i vini italiani in Europa Orientale. In particolare, la Repubblica Ceca sta dimostrando una passione sempre più profonda per i vini autentici e di qualità, come il Valpolicella, l’Amarone e il Ripasso. Questa accoglienza da parte del pubblico ceco sottolinea come i vini della Valpolicella, frutto di una tradizione millenaria e di un territorio unico, siano capaci di affermarsi anche in mercati lontani, promuovendo non solo il vino ma anche l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il Consorzio per la Tutela dei Vini della Valpolicella è uno dei partner della campagna europea “That’s Amore – European lifestyle: taste wonderfood”, che ha l’obiettivo di promuovere e incentivare la diffusione e la conoscenza sul mercato italiano, tedesco e della Repubblica Ceca dei prodotti certificati e con alti standard qualitativi e di sicurezza alimentare oltre che fortemente rappresentativi del territorio di origine e produzione. Oltre ai vini tutelati dal Consorzio Valpolicella quali l’Amarone della Valpolicella DOCG, il Valpolicella DOC, il Valpolicella Ripasso DOC e al Recioto della Valpolicella DOCG, gli altri protagonisti della campagna sono alcuni dei fiori all’occhiello del made in Italy quali il formaggio Asiago DOP, il Riso Nano Vialone Veronese IGP, l’Olio extra vergine di oliva Garda DOP, l’Olio extra vergine di oliva Tergeste DOP e l’Olio extra vergine di oliva Veneto DOP, tutte varietà tutelate dall’Associazione Produttori Olio Verona.

Oltre 2400 aziende tra viticoltori, vinificatori e imbottigliatori su un territorio di produzione che si estende in 19 comuni della provincia di Verona, dalla Valpolicella fino alla città scaligera che detiene il primato del vigneto urbano più grande dello Stivale, 8600 ettari di vigneto e un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro, di cui più della metà riferiti alle performance dell’Amarone. È l’istantanea del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella che, con oltre l’80% di rappresentatività, tutela e promuove la denominazione in Italia e nel mondo.

