Il Presidente Mattarella a Parma. Baldrighi (Origin Italia), la sua presenza valorizza il ruolo dei Consorzi

PARMA – Il 16 ottobre, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla celebrazione dei 90 anni del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, svoltasi al Teatro Regio di Parma. Questo anniversario rappresenta un momento importante per uno dei prodotti simbolo delle eccellenze italiane nel mondo e per tutto il sistema delle DOP IGP.

La presenza della più alta carica dello Stato, insieme alle altre autorità istituzionali convenute all’evento, sottolinea l’importanza del sistema delle Indicazioni Geografiche e del ruolo cruciale dei Consorzi di tutela.

“Ringrazio il Presidente Mattarella per il significativo riconoscimento conferito ai Consorzi di tutela italiani e al lavoro che svolgono per le Indicazioni Geografiche” – ha dichiarato Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia. “La sua partecipazione ai 90 anni del Consorzio del Parmigiano Reggiano mette in luce il valore culturale ed economico che i prodotti DOP e IGP rappresentano per il nostro Paese, promuovendo un sistema di collaborazione che favorisce lo sviluppo delle imprese e dei territori legati a queste eccellenze. Colgo l’occasione per porgere i miei più sinceri auguri al Consorzio del Parmigiano Reggiano e ringraziare il Presidente Nicola Bertinelli e il Direttore Generale Riccardo Deserti per il loro continuo impegno, che rappresenta un modello virtuoso per tutte le Indicazioni Geografiche a livello mondiale.”

La partecipazione del Presidente Mattarella assume un forte valore simbolico, riaffermando il ruolo centrale dei Consorzi di tutela nel promuovere e preservare il patrimonio agroalimentare italiano. Questi enti non solo proteggono i prodotti DOP e IGP da contraffazioni e imitazioni, ma contribuiscono anche allo sviluppo economico e territoriale del Paese, garantendo la conservazione delle tradizioni e la qualità produttiva. Il riconoscimento istituzionale ai Consorzi sottolinea l’impegno dell’Italia nella difesa del settore agroalimentare e nel potenziamento della competitività internazionale delle produzioni di eccellenza. L’importanza del sistema consortile è stata ulteriormente confermata dalla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che fin dall’inizio del suo mandato ha sostenuto una politica orientata alla valorizzazione delle Indicazioni Geografiche, partecipando attivamente alle iniziative dei Consorzi con l’obiettivo di garantirne tutela e crescita.

All’evento hanno partecipato anche i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Strategico di Origin Italia, i quali hanno apprezzato l’iniziativa e colto l’opportunità per ribadire l’importanza della cooperazione tra le diverse realtà consortili, al fine di guidare le Indicazioni Geografiche verso le sfide future.

