Syngenta al Food & Science Festival: due eventi per promuovere un’agricoltura sostenibile e innovativa

MILANO – Syngenta Italia, azienda all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni agricole sostenibili attraverso ricerca e tecnologie innovative, conferma il suo impegno nella divulgazione scientifica partecipando al Food & Science Festival Lab, lo spin-off itinerante che porta i contenuti del rinomato evento mantovano in diverse località italiane.

Nel supportare l’iniziativa, Syngenta intende confermare il proprio impegno non solo nel promuovere una cultura scientifica solida e accessibile nel settore agricolo ma anche presentare soluzioni innovative per affrontare le sfide sempre più complesse che caratterizzano il mondo dell’agricoltura e dell’alimentazione moderna. Questo approccio integrato tra scienza, innovazione e divulgazione rappresenta un pilastro fondamentale nella strategia di Syngenta per contribuire a un futuro agricolo più sostenibile e resiliente.

In collaborazione con Confagricoltura, Syngenta quindi sarà protagonista di due appuntamenti in altrettante città italine dedicati all’innovazione, ai cambiamenti climatici e al ruolo cruciale dell’intelligenza artificiale in agricoltura.

Il primo appuntamento si terrà a Ferrara, presso l’ex Teatro Verdi, il 18 e 19 ottobre. Sabato 19 ottobre, alle ore 17, Syngenta sarà presente al panel “Intelligenza artificiale: la nuova alleata dell’agricoltura“. Giacomo Purromuto, Business Innovation Lead di Syngenta Italia, insieme ad altri esperti del settore, discuterà di come l’AI stia rivoluzionando il settore agricolo, ottimizzando le risorse e migliorando la produttività delle colture.

Il 24 ottobre, invece, ad Alessandria, Syngenta parteciperà alla conferenza “Cambiamenti climatici e impatto sull’agricoltura”. Mauro Coatti, Head of Technical Support di Syngenta Italia,, presenterà le ultime innovazioni in campo agronomico sviluppate dai nostri ricercatori, dimostrando come le pratiche agricole sostenibili possano mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e garantire la sicurezza alimentare per le generazioni future.

“Da sempre in Syngenta siamo fortemente impegnati a fornire agli agricoltori soluzioni che li aiutano ad affrontare le sfide climatiche e a ottimizzare la gestione delle risorse, con un impatto positivo sull’agricoltura – ha dichiarato Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia -. La nostra partecipazione al Food & Science Festival Lab rappresenta un’opportunità unica per illustrare come la sinergia tra scienza, tecnologia e pratiche agricole responsabili possa plasmare un futuro in cui produttività e sostenibilità vadano di pari passo, offrendo soluzioni efficaci alle sfide del settore agroalimentare”.

