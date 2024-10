Ponti al Sial di Parigi. L’eccellenza del Made in Italy in primo piano insieme al Consorzio Italia del Gusto

GHEMME (Novara) – Ponti, leader italiano nella produzione di aceti, condimenti e conserve di verdure, partecipa alla 60esima edizione della fiera internazionale SIAL Paris 2024, uno degli appuntamenti più rilevanti dell’anno per il comparto agroalimentare che con cadenza biennale riunisce i principali attori dell’industria mondiale.

Il SIAL – Salone Internazionale dell’Alimentazione – in programma nella capitale francese dal 19 al 23 ottobre prossimo, vedrà la presenza di Ponti presso lo spazio espositivo di Italia del Gusto, il consorzio privato di imprese attive nel comparto alimentare e vinicolo italiano di cui Ponti è uno dei membri storici e Giacomo Ponti l’attuale Presidente.

Una vetrina di prestigio per proporre un’immagine unitaria dell’eccellenza alimentare italiana e un’occasione straordinaria per Ponti per consolidare la propria presenza nei mercati chiave internazionali, presentando al pubblico globale di buyer, partner commerciali e professionisti del settore la vasta gamma di prodotti, che spaziano dall’aceto balsamico di Modena IGP, agli aceti di vino e mele, ai sottoli, sottaceti e alle specialità a base di verdure.

“Siamo entusiasti di partecipare al SIAL di Parigi, un evento che rappresenta un’opportunità strategica per promuovere i nostri prodotti in un contesto internazionale che ospita i principali soggetti del nostro comparto. La presenza coordinata con il Consorzio Italia del Gusto ci consente di sottolineare l’importanza del legame con il nostro territorio e con la tradizione alimentare italiana, valorizzando allo stesso tempo lo spirito votato all’innovazione e l’attenzione alla qualità, al benessere delle persone e alla sostenibilità che contraddistinguono l’offerta di Ponti. In un mercato dinamico come quello attuale dobbiamo essere preparati a cogliere le sfide che si prospettano: siamo a Parigi per coltivare il confronto con tutti i nostri interlocutori professionali e per avvicinare le nuove tendenze di consumo che si stanno affermando” ha dichiarato il presidente Giacomo Ponti.

