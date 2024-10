All’Accademia dei Georgofili il 21 ottore ore 14.45 incontro sulla sostenibilità della filiera frutticola

FIRENZE – Lunedì 21 ottobre 2024, dalle ore 14.45 presso l’ Accademia dei Georgofili (in presenza e on-line) si svolge l’incontro: La sostenibilità nella filiera produttiva frutticola.

I sistemi frutticoli attuali e futuri devono integrare innovazione tecnologica e servizi ecosistemici, come la conservazione della biodiversità, lo stoccaggio del carbonio, la risposta ai cambiamenti climatici e il mantenimento della qualità paesaggistica.

La sfida è aumentare il valore aggiunto del prodotto, riducendo la variabilità di campo, gli scarti e gli input esterni, rafforzando la funzione ecosistemica del frutteto. Abbiamo bisogno di intelligenza (artificiale) ma soprattutto di cultura agronomica. La giornata di Studio è organizzata dall’Accademia dei Georgofili in collaborazione con il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

La partecipazione può avvenire solo dietro compilazione del seguente form: https://forms.gle/nZrgeZPKHeWTNc2a9

PROGRAMMA

Ore 14.45 – Apertura dei lavori

Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili

Roberto Orlandi, Presidente Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

Introduce i lavori e coordina:

Paolo Inglese – Accademia dei Georgofili, Università degli Studi di Palermo

Ore 15.00 – Relazioni

Rossano Massai – Accademia dei Georgofili, Università di Pisa

Bartolomeo Dichio – Università degli Studi della Basilicata

Irrigazione di precisione in frutticoltura: aspetti tecnici e strategie di gestione

Chiara Traini – Agrotecnica

Strumenti innovativi di supporto all’irrigazione del nocciolo

Davide Neri – Università Politecnica delle Marche

Gestione conservativa del suolo in frutteti intensivi

Massimo Tagliavini – Accademia dei Georgofili, Libera Università di Bolzano

Principi e tecniche per una gestione sostenibile della nutrizione minerale nel frutteto e per valorizzare la sua capacità di sequestrare carbonio

Carlo Andreotti – Libera Università di Bolzano

Impiego di biostimolanti in frutticoltura: casi di studio su melo, fragola e vite

Lorenzo Gallo – Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati

Biostimolanti e fertilizzanti per contenere gli stress abiotici e migliorare la qualità dei frutti. Esperienze applicative su agrumi e drupacee

Ore 17.30 – Interventi e Discussione

Ore 18.00 – Chiusura dei lavori

