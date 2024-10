Da Intesa Sanpaolo 12 milioni di euro a Mefam Srl per l’acquisto di IPAFIN (Gruppo Lo Conte)

AVELLINO – Intesa Sanpaolo ha concesso 12 milioni di euro a Mefam Srl, società veicolo strumentale all’acquisizione delle quote di IPAFIN, la Holding di partecipazioni del Gruppo Lo Conte. Un’operazione che ha consentito ad Antonio Lo Conte di diventare l’unico azionista dell’omonimo Gruppo.

Il Gruppo Lo Conte è oggi un primario player del mercato italiano delle farine, leader nel settore farine speciali e miste. Con il brand Le Farine Magiche, nato nel 1980 e simbolo dello spirito innovatore del Gruppo, la linea di prodotti Decorì, dedicata alle preparazioni dolci, Molino Vigevano, storico marchio di farine speciali per uso casalingo e professionale acquisito nel 2013, e i nuovi brand Giusto e Krono-s atti a presidiare i mercati degli alimenti funzionali e della nutraceutica, l’azienda risponde a tutte le esigenze del mercato con un’offerta distintiva e funzionale alle necessità di utilizzo.

Grazie agli specialisti della Direzione Agribusiness – rete nazionale dedicata alle aziende della filiera agroalimentare italiana – il finanziamento concesso da Intesa Sanpaolo consente al Gruppo Lo Conte di definire una nuova linea di governance per mezzo di un’operazione di family buy out, perfezionata grazie al supporto della struttura Corporate Finance Mid Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking che ha agito in qualità di Arranger.

Francesco Manselli, CFO & GM Gruppo Lo Conte: “L’operazione appena conclusa rappresenta per il Gruppo Lo Conte un valido esempio di imprenditorialità moderna e visione del futuro che guarda al consolidamento organizzativo e al rafforzamento societario. Queste caratteristiche hanno permesso al Gruppo di rappresentare, fino ad oggi e certamente ancor di più per gli anni a venire, un “blend” vincente inteso come un mix fatto di visione strategica, sviluppo di prodotti di eccellenza e attenzione al cliente. Oggi il Gruppo Lo Conte è più forte e presidia con rinnovata fiducia il settore agroalimentare con la certezza di riconfermare anche in prospettiva la propria leadership”.

