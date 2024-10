Bayer presente alla LUV di Bari. Innovazione e sostenibilità al centro dell’attenzione

BARI – Bayer parteciperà alla prima edizione di LUV – Fiera dell’uva da tavola (stand 142-143) dal 22 al 24 ottobre 2024 alla Nuova Fiera del Levante di Bari. Una opportunità per creare occasioni di confronto tra esperti del comparto dell’uva da tavola, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.

La Fiera sarà l’occasione per lanciare Vynyty Lobesia Pro Press, la novità assoluta per il controllo di Lobesia botrana. Una nuova soluzione in gel a base di feromoni per la confusione sessuale, rapida da applicare e sostenibile.

Durante le tre giornate della manifestazione inoltre saranno presenti allo stand gli esperti Bayer che presenteranno l’offerta dell’azienda su questa coltura che vanta un portfolio ricco di soluzioni all’avanguardia.

Nell’ambito della difesa offriamo soluzioni innovative di origine chimica affiancate da proposte di origine naturale ed ammesse in agricoltura biologica. Nel digitale un sistema pensato per la gestione dei residui (ResiYou) che aiuta gli agricoltori a rispettare gli standard richiesti dalla legge e dalla grande distribuzione e una piattaforma (App mobile Colti-Bayer) per informazioni puntuali sulle soluzioni a marchio Bayer in maniera facile, veloce e in ogni contesto.

Insieme alla professionalità dei tecnici Bayer, la nostra proposta di soluzioni innovative si pone l’obiettivo di guidare il viticoltore verso scelte più sostenibili, in linea con una viticoltura sempre più attuale.

