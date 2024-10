Masaf. Taiwan: al via la campagna di esportazione delle mele italiane 2024/2025

ROMA – Parte la campagna di esportazione delle mele italiane verso Taiwan per il 2024/2025.

L’Agenzia per il Commercio Estero di Taipei, a seguito della visita in Italia di poche settimane fa, ha infatti approvato i nuovi elenchi dei centri di confezionamento, dando così il via alle esportazioni delle mele italiane.

Questo importante risultato, frutto della rinnovata credibilità internazionale del Governo Meloni e dell’efficace attività negoziale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in stretta sinergia con i Servizi Fitosanitari Regionali, consente di incrementare le esportazioni ortofrutticole italiane, rendendo le nostre imprese sempre più competitive e protagoniste sui principali mercati internazionali.

Il Governo è costantemente impegnato nel promuovere e sostenere le filiere agroalimentari, tutelare il vero made in Italy e supportare l’export italiano nel mondo.

