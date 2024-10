Olio d’oliva già in offerta al supermercato. L’accusa di Oliviero Toscani: Non può costare più l’olio per auto rispetto all’extravergine

ROMA – “Se penso che un litro di olio per l’automobile costa di più di un litro di olio extravergine, un olio sintetico per auto costa di più di olio extravergine, mi fa rabbrividire”.

Lo ha evidenziato Oliviero Toscani, il più famoso fotografo italiano. comunicatore, ma anche produttore di olio extravergine di oliva nella sua azienda in provincia di Pisa, a Casale Marittimo.

L’occasione è stata la cerimonia di premiazione del Comune di San Quirico d’Orcia (Siena), che lo ha insignito del premio Extravergine 2023, in occasione della Festa dell’Olio.

“L’olio d’oliva – ha detto Toscani – è l’ingrediente più importante, fondamentale per l’Italia è veramente il nostro prodotto, più del vino e di tutto il resto. Bisognerebbe essere più capaci a promuoverlo; purtroppo non siamo mai stati capaci di fare questo lavoro in modo più raffinato”.

Ma in questi giorni, dopo i rialzi della scorsa stagione, l’olio extravergine d’oliva è già protagonista di “sottocosti” negli scaffali della grande distribuzione e discount. Così lo troviamo a 5,70 euro al litro, o a 7,79 scontato del 30%.

